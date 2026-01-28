시청률·OTT 시청 순위 호조 동시 편성 등 유통 전략 효과

KT는 2025년 공개한 ‘지니TV 오리지널’ 드라마가 ENA 채널 최고 시청률을 달성하고, 국내외 OTT 시청 순위에서도 1위에 오르는 등 K-콘텐츠 시장 내 입지를 굳혔다고 28일 밝혔다.

지난해 9월 선보인 ‘착한 여자 부세미’는 ENA 채널 최고 시청률 7.1%(닐슨코리아, 전국 가구 시청률 기준)를 기록했다. 이어 11월 공개된 ‘UDT: 우리 동네 특공대(이하 UDT)’는 쿠팡플레이 주간 시청량이 공개 첫 주 대비 약 420% 증가했으며, 자체 최고 시청률 5%를 기록했다.

OTT 플랫폼 내 시청 순위에서도 성과가 이어졌다. ‘신병 시즌3’는 티빙 공개 기간 내내 1위를 유지했다. 시즌1·2 역시 같은 기간 ‘TOP 10’에 동반 진입했다. ‘UDT’는 쿠팡플레이 ‘이번 주 인기작’ 4주 연속 1위를 기록했고, ‘당신의 맛’은 넷플릭스 공개 직후 국내를 포함해 글로벌 23개국 1위를 차지했다.

현재 ENA 채널에서 방영 중인 ‘아이돌아이’ 역시 공개 첫날 넷플릭스 국내 순위 2위에 올랐다.

지니TV 오리지널은 콘텐츠 화제성 지표에서도 경쟁력을 보였다. 화제성 지표는 방송 ·OTT 콘텐츠 시장 데이터 기관 ‘굿데이터 코퍼레이션’이 SNS·동영상 플랫폼 등 다양한 온라인 채널의 빅데이터를 종합 분석해 산출한다. ‘신병 시즌3’는 TV 드라마 부문 화제성 1위, TV-OTT 부문 2위를 동시에 기록한 바 있다. KT는 지난해 4월부터 기존 IPTV 독점 공개 방식에서 벗어나 넷플릭스·티빙·쿠팡플레이 등 다양한 OTT 플랫폼으로 유통 채널을 확대했다. 김광우 기자