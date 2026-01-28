GMC 브랜드데이 통해 한국 전략 발표 ‘드날리’ 단일 트림 프리미엄 기준 제시

제너럴모터스(GM) 산하 프리미엄 스포츠유틸리티차(SUV)·픽업 브랜드 GMC가 지난 27일 ‘GMC 브랜드 데이’를 통해 한국 시장에서의 브랜드 비전과 프리미엄 전략을 공표하고, ‘허머 EV’와 ‘아카디아’, ‘캐니언’ 등 국내에서 출시하는 신차 3종을 공개했다. GMC는 신차를 통해 한국 소비자의 눈높이에 부합하는 프리미엄 전략을 실행, 한국 시장에서 영향력을 확대하겠다는 전략이다.

헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장은 환영사를 통해 “한국 시장은 고객의 눈높이가 매우 높고, 프리미엄과 럭셔리에 대한 기대 수준이 높은 동시에 제품 가치를 매우 냉정하게 평가하는 시장”이라며 “전략적으로 매우 중요한 시장에서의 성공은 글로벌 경쟁력을 입증하는 의미를 갖는다”고 말했다.

이어 “GM은 전 세계적으로 멀티 브랜드, 멀티 파워트레인 전략을 통해 각 시장과 고객의 니즈에 맞는 최적의 솔루션을 제공하고 있다”며 “이번 브랜드 데이는 GMC가 한국 시장에서 ‘프로페셔널 그레이드’ 브랜드로서 새로운 장을 여는 출발점”이라고 강조했다. 프로페셔널 그레이드는 GMC의 지향점으로, 단순한 기술의 나열이나 과시가 아닌 사소한 디테일까지 놓치지 않는 섬세함과 완성도에서 출발하는 가치를 뜻한다.

또한, 헥터 비자레알 사장은 GMC의 프리미엄 전략을 상징하는 ‘드날리’ 서브 브랜드를 중심으로 한국 시장에서 장기적인 프리미엄 전략을 추진하겠다고 설명했다. 그는 “드날리는 단순한 트림이 아니라, 쉽게 도달할 수 없는 정점을 의미하는 이름이자 GMC가 정의하는 프리미엄의 기준”이라며 “프리미엄은 사양이나 가격이 아니라, 준비된 완성도, 검증된 성능, 그리고 자신감 있는 기준에서 비롯된다”고 설명했다.

국내 시장에 첫선을 보이는 신차를 살펴보면, 먼저 허머 EV는 GMC의 전동화 비전과 기술적 역량을 대표하는 하이테크 럭셔리 SUV이다. GM의 첨단 전기차 플랫폼을 기반으로 전통적 강인함과 혁신 기술을 결합했으며, 4륜 조향 기반 크랩워크 기능을 통해 차량을 대각선으로 이동시켜 뛰어난 기동성과 차별화된 주행 경험을 제공한다. 허머 EV는 올해 상반기 한국 시장에 정식 출시될 계획이다.

아카디아는 GMC의 대형 SUV 모델로, 최상위인 드날리 얼티밋 단일 트림으로 출시된다. 외관은 드날리 얼티밋 전용 베이더 크롬 그릴과 GMC 엠블럼, 시그니처 C자형 LED 헤드램프를 적용했다. 실내는 우드랜드 마호가니 인테리어 테마, 풀그레인 가죽 시트, 팔다오 오픈 포어 리얼 우드 트림을 통해 GMC 최상위 SUV에 걸맞은 품격을 완성했으며, 2:2:3 프리미엄 시트 배열로 편안함과 최대 648ℓ 동급 최대 용량의 적재 공간을 확보했다.

파워트레인은 최고출력 332.5마력, 최대토크 45.1㎏·m의 성능을 발휘하는 2.5ℓ 가솔린 터보 엔진과 8단 자동변속기를 탑재했다. 주파수 감응형 댐퍼가 적용된 퍼포먼스 서스펜션은 노면 상황에 따라 감쇠력을 자동 조절해 승차감과 핸들링의 균형을 완벽하게 이룬다. GMC 아카디아 드날리 얼티밋의 국내 출시 가격은 8990만원이다.

캐니언은 GMC의 120년의 전문 엔지니어링 노하우로 완성된 프리미엄 중형 픽업으로, 드날리 단일 트림으로 출시된다. 2인치 팩토리 리프트 서스펜션과 울트라 와이드 트랙을 적용해 중형 세그먼트를 넘어서는 당당한 차체 비율을 구현했으며, 최적화된 어프로치 및 브레이크오버 앵글을 통해 오프로드 환경에서도 안정적인 주행을 지원한다.

파워트레인은 실버라도에서 검증된 2.7ℓ 가솔린 터보 엔진(최고출력 314마력, 최대토크 54㎏·m)을 탑재해 최대 3493㎏의 견인 능력을 확보했다. 8단 자동변속기와 오토트랙 액티브 2 스피드 사륜구동 시스템의 조합으로 온로드와 오프로드를 가리지 않는 안정적인 주행 성능을 제공한다. GMC 캐니언 드날리의 국내 출시 가격은 7685만원이다. 권제인 기자