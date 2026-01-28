사상 첫 1700 넘어 신기록 경신 코스피 주요 종목 상승세 힘입어 내년 선진국지수 편입 기대감↑ 편입땐 글로벌 자금 국내증시 유입

MSCI 코리아 지수가 사상 최초로 1700선을 돌파하며 신기록을 세웠다. MSCI코리아 지수는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 산출하는 국가별 주가지수로, 글로벌 투자자들이 한국 증시에 투자할 때 기준으로 삼는 대표적인 벤치마크다.

최근 코스피와 코스닥이 잇따라 고점을 경신하면서 MSCI 코리아 지수도 ‘최고치 랠리’에 합류, 선진국 지수 편입 기대감을 키우고 있다.

28일 금융투자업계에 따르면 MSCI 코리아 지수는 이날 장중 1736.11까지 오르며 전날 1700선 돌파에 이어 또다시 상승세를 기록했다. MSCI 코리아 지수는 전날까지 연초 이후 약 24.09%나 급등했다. 같은 기간 5000포인트를 돌파한 코스피 상승률(21.66%)을 웃돈 수치다.

MSCI 코리아 지수는 해외 투자자들이 국내 증시 투자 규모 및 여부를 결정할 때 기준으로 삼는 주요 지수다. 특히 글로벌 패시브 자금과 기관투자가들이 국가별 투자 비중을 조정하는 기준 지수로 활용한다는 점에서 영향력이 막대하다. MSCI 코리아 지수는 삼성전자·SK하이닉스·현대차·LG에너지솔루션 등 코스피 시가총액 상위 종목 등 국내 주요 종목으로 구성돼 있다.

최근 MSCI코리아 지수 상승세는 코스피 대형주 상승세와 맞물려 있다. 이날 코스피는 오전 9시 15분 현재 전장 대비 79.82포인트(1.57%)나 오른 5164.67을 기록했다. 전날 종가 기준 사상 최초로 5000선을 돌파한 데에 이어 이날엔 장중 최초로 5100선까지 넘어섰다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 관세 인상을 철회할 여지를 밝힌 게 호재로 작용했다는 분석이다. 원/달러 환율도 전장 대비 15.2원 내린 1431원으로 시작, 오전 중 1430원대 초반에서 등락했다.

특히, 이날에도 실적 발표를 앞둔 삼성전자와 SK하이닉스가 선전했다. 삼성전자는 장중 16만원을 돌파, 사상 최초로 ‘16만 전자’를 달성했다. SK하이닉스도 83만원대까지 오르는 등 ‘80만닉스’로 자리매김하고 있다. 그 외에 LG에너지솔루션, 한화에어로스페이스, 현대차, SK스퀘어 등 시총 상위 주요 종목도 고르게 장중 상승세를 보였다.

주요 종목 상승세에 힘입어 MSCI코리아 지수도 급등한 만큼 내년 선진국 지수 편입 기대감도 커지고 있다. 한국은 지난 1992년부터 신흥시장에 편입돼오다 2008년 관찰대상국에 올랐으나 시장 접근성이 충분하지 않다는 이유로 등재가 불발됐고 결국 2014년 관찰대상국에서 제외됐다. 지난해까지 총 11번 선진국 지수 편입에 실패했다.

작년에는 선진국 지수 편입 후보군인 관찰대상국(워치리스트) 등재도 불발됐다. 당시 지수는 700포인트 후반에서 900포인트 초반대였다. MSCI는 한국에 외환시장 접근성, 외국인 투자 절차의 복잡성, 역외 원화 거래·결제 인프라, 제도 변경의 예측 가능성 등을 주요 개선 과제로 지적했다.

정부는 내년 선진국 6월 지수 편입을 목표로 외환·자본시장 제도 개선을 단계적으로 추진 중이다. 24시간 외환시장 개장, 역외 원화 거래·결제 인프라 구축, 외국인 투자자 등록·계좌 개설 절차 간소화 등을 주요 과제로 제시한 상태다.

올해 6월 발표되는 MSCI 연례 시장 분류에서 한국이 관찰대상국에 올라가면 내년 선진국지수 편입 결정이 가시화된다. 이대로 진행되면 2028년께 실제 편입이 이뤄져 지수 추종 자금이 국내 증시로 유입될 수 있다.

김유진 기자