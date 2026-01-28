조성수 GS리테일 상품차별화팀 매니저 ‘젼언니 젤리’ ‘플레이브 빵’ 연달아 히트 AI로 팬덤 파악, ‘뾰족한’ 세계관으로 승부

“대한민국에서 가장 트렌디한 아빠가 되고 싶습니다. 트렌디함을 바탕으로 고객들에게 사랑받을 수 있는 상품을 만드는 게 목표입니다.”

지난 26일 서울 강남구 GS타워에서 만난 조성수(사진) GS리테일 트렌드상품차별화팀 매니저는 제품을 소개하기에 앞서 이렇게 말했다. 편의점 업계에서 그는 새로운 트렌드와 IP(지식재산권)를 선제적으로 발굴해 상품으로 구현하는 역할을 맡고 있다. ‘젼언니 젤리’, ‘픽셀리 빵’ 등 화제성 높은 GS25 협업 상품들이 그의 손을 거쳤다.

최근에는 버추얼 아이돌 ‘플레이브’를 입힌 상품을 선보였다.

지난 15일 출시 직후 초도 물량 2만5000개가 빠르게 소진됐다. 컬래버 빵 5종은 지난 25일까지 누적 57만개가 판매되며 이례적인 흥행을 이어가고 있다. 자사 앱 ‘우리동네GS’에서 진행한 예약 판매에서도 15분 만에 1만1000개가 팔렸다. 앱에서 2개월 연속 검색어 1위를 유지하던 ‘두바이쫀득초코볼’을 제치고 1위를 차지했다.

조 매니저가 2023년 데뷔한 플레이브와 빠르게 협업을 추진할 수 있었던 배경에는 GS25가 축적한 판매 데이터가 있었다. 초기 단계부터 내부 AI 분석툴 ‘트렌즈’를 활용해 캐릭터·아티스트 협업 상품의 판매 추이와 팬덤 반응, 재구매율 등을 종합적으로 분석했다. 이는 곧 “흥행할 수 있겠다”는 자신감이 됐다.

SNS(사회관계망서비스) 반응도 중요한 판단 기준이었다. 팬덤의 규모와 구매력을 동시에 확인할 수 있어서다.

조 매니저는 “IP 컬래버에서 가장 중요한 기준은 구매력 있는 팬덤”이라며 “단순 화제성보다 소비로 이어질 수 있는 구조를 먼저 본다”고 말했다. 상품 개발 과정에서는 발로 직접 뛴다. 그는 국내 지역 축제부터 전 세계 유명 식품 박람회까지 방문해 다양한 상품을 접하고 있다.

플레이브와 협업 과정이 순탄하지만은 않았다. 2024년 12월 소속사 블래스트와 첫 접촉 이후 상품화까지 1년가량 소요됐다. 조 매니저는 “아이돌은 연간 활동 계획이 정해져 있어 출시 일정을 맞추는 데 어려움이 있었다”며 “멤버별 특징은 물론, 그룹이 가진 세계관을 상품에 녹여내기 위해 세부적인 논의를 거쳤다”고 회상했다.

전국 단위 유통망은 협상 과정에서 강점으로 작용했다. 플레이브가 팬과의 접점을 중요하게 생각했기 때문이다. 협업 상품은 이달 31일까지 서울, 부산, 마산, 제주 등 8개 팝업스토어 점포에서 판매한다. 제주가 팝업 행사에 포함된 건 이번이 처음이다. 출시 첫날 한 팝업스토어를 방문한 고객은 전주 대비 5배 이상 늘기도 했다.

조 매니저는 성공적인 IP 컬래버의 핵심 요소로 ‘뾰족함’을 꼽았다. 단순히 유명 IP를 상품에 붙이는 방식에서 벗어나, 캐릭터나 아티스트의 특징을 얼마나 날카롭게 살리는지가 중요하다는 설명이다. 플레이브 협업 상품도 이 기준이 바탕이 됐다. 실제 플레이브 컬래버 빵은 멤버들의 눈동자 색을 맛과 연결했다. 다이어트로 고구마를 먹는 멤버의 특징을 따 ‘군고구마츄’를 기획하기도 했다.

조 매니저는 “단순한 IP 컬래버보다 특성을 살린 컬래버 상품이 더 사랑받는다”며 “어디서든 쉽게 구매할 수 있는 상품이 아닌 GS25에서만 구매할 수 있는 상품을 만들고 싶다”고 했다.

경험을 바탕으로 한 협업은 진행형이다. 다가오는 발렌타인데이에는 캐릭터 ‘몬치치’를 대표 상품으로 선보인다. 박연수 기자