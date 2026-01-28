대상이 국제아동권리 비정부기구(NGO) ‘세이브더칠드런’과 함께하는 ‘조부모가정 아동 맞춤형 결연 사업’을 위해 후원금 1억원을 전달(사진)했다고 28일 밝혔다.

대상은 2021년부터 3년간 조부모가정 아동 지원을 위해 총 3억원을 후원했다. 2024년에는 조부모가정 아동 맞춤형 후원 사업 협약식을 체결하고, 올해까지 총 3억원의 추가 기부를 약속했다. 이번 기부금 전달로 누적 후원금은 6억원에 달한다.

조부모가정 아동 맞춤형 결연 사업은 대상과 세이브더칠드런이 조부모, 한부모 가정, 이주배경 가정 등 복합위기아동의 안정적 성장을 돕기 위해 마련됐다. 지난해에는 18세 미만의 손자녀와 조부모가 함께 거주하는 저소득 가정 아동 총 23명을 대상으로 일상생활 및 심리·정서 지원과 함께 지역사회와 연계한 안전망 구축 등 활동을 전개했다.

김경숙 대상 ESG경영실장은 “미래의 주역인 아이들에게 꼭 필요한 지원을 제공해 기업의 사회적 책임을 이행하겠다”고 말했다. 박연수 기자