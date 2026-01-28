28일 기자회견서 밝혀 정부, 올해 안으로 결정… 내년부터 지방 이전 추진 예정 유 시장, “범시민 민·관·정 비상대책협의체’ 구성해 강력 대응”

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]유정복 인천광역시장이 최근 정부의 재외동포청 송도 청사 지방 이전 방안 논의에 대해 격분했다.

유정복 인천시장은 28일 인천시청 대회의실에서 기자회견을 열고 “지난 27일 한 언론 보도의 단독 기사를 보고 경악을 금치 못했다”고 분노했다.

보도는 정부가 29일 국무총리 주재 회이를 열고 수도권 소재 16개 핵심기관을 지방으로 이전하는 방안을 논의한다고 한다는 내용이다.

그런데 충격적인 것이 그 대상에는 법무부, 금융위원회 등과 함께 ‘재외동포청’이 포함돼 있었다며 이는 김경협 재외동포청장 개인의 일탈을 넘어 정부 차원에서 조직적으로 재외동포청 송도 청사 이전을 추진하고 있다는 뜻이라고 유 시장은 강조했다.

그러면서 이미 국토교통부는 최근 ‘공공기관 2차 이전’을 최우선 과제를 삼겠다며 올해 안에 계획을 확정하고 2027년부터 당장 이전을 시작하겠다는 방침을 공식화했다고 유 시장은 언급했다.

유 시장은 이와 관련, “현재 인천에 소재한 공공기관은 전체 2.3%에 불과해 전국 최하위 수준”이라며 “그런데도 타 지자체에서는 벌써부터 인천에 소재한 한국환경공단, 항공안전기술원, 극지연구소 등을 구체적으로 거론하며 유치 경쟁에 뛰어 들고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “이는 가당치도 않은 말이라며 한국환경공단은 수도권매립지 환경 개선을 위해 현장에 있는 것이고 항공안전기술원은 공항이 있는 인천에 있어야 제 기능을 할 수 있는 것”이라고 그 당위성을 설명했다.

유 시장은 최최 논란이 된 김경협 재외동포청장의 송도 청사 광화문 이전 검토 발언과 관련해 유감을 표명하며 이를 행정 신뢰를 무너뜨리는 졸속 발언이라고 비판했다.

유 시장은 “인천은 대한민국 이민 역사의 상징성을 지닌 도시이자 공항 접근성 등 최적의 인프라를 갖춘 지역으로 선정됐다”며 “개청 3년 만에 이전을 검토하는 것은 300만 인천 시민은 물론 700만 재외동포의 신뢰를 저버리는 행위”라고 지적했다.

이어 김경협 재외동포청장의 공식 사과와 함께 인천 정착을 위한 실질적인 이행 약속을 강력히 촉구했다.

유 시장은 “재외동포청을 사수하고 인천의 권익을 지키기 위해 ‘범시민 민·관·정 비상대책협의체’를 구성해 여·야를 떠나 초당적으로 협력해 줄 것을 인천지역 국회의원들에게 제안한다”면서 “인천시는 시민 여러분과 함께 끝까지 인천의 자존심을 지켜내겠다”고 말했다.