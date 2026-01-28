영종신도시 생활권 847가구 임대 세금부담 없고 최대 10년거주 가능

대우건설은 오는 3월 인천 영종국제도시 운서역 인근에서 ‘운서역 푸르지오 더 스카이 2차’(투시도)를 공급할 예정이라고 28일 밝혔다.

단지는 인천시 중구 운서동 3106-1 일원에 조성되며, 지하 2층~지상 25층, 총 847세대 규모다. 69㎡ A·B·C, 79㎡ A·B, 84㎡ A·B·C(전용면적) 등 전세대가 중소형 평면으로 구성된다.

앞서 공급된 ‘운서역 푸르지오 더 스카이 1차’에 이은 추가 공급으로 운서역 생활권 내에서 연속 공급되는 브랜드 임대주택이다. 공공지원 민간임대주택은 일반 분양 아파트와 달리 양도세, 취득세, 종부세 등 각종 세금 부담이 없고, 최대 10년간 안정적인 거주가 가능하다.

공항철도 운서역을 통해 김포공항으로 이동이 용이하고, 서울 도심 및 수도권 주요 지역 접근성도 확보돼 있다. 차량으로는 인천국제공항고속도로, 제2경인고속도로, 제2인천국제공항철도(예정), 하늘대로 등 광역 교통망을 통해 수도권 이동이 가능하다. 향후 서해남북평화도로(계획) 전 구간 개통 시에는 강화도와도 연결될 예정이다.

단지 바로 앞 윤슬초등학교가 3월 개교 예정이며, 인근에는 인천국제고, 인천하늘고, 과학고 등이 있다. 운서역 중심상권을 비롯해 대형마트, 영화관, 병원 등도 가깝다. 근린공원과 백운산, 씨사이드파크 등 녹지 공간도 인접하다.

‘운서역 푸르지오 더 스카이 2차’ 견본주택은 인천광역시 중구 운서동 일원에 마련된다. 3월 중 오픈 예정이며, 입주는 2026년 9월 예정이다. 서정은 기자