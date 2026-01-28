[헤럴드경제=김진 기자] 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 대한민국 콘텐츠 크리에이터 플랫폼 기업 산돌과 폰트 개발 및 양사 간 협업을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

양사는 이번 업무협약을 통해 ▷CU 폰트 개발 ▷협업 상품 출시 ▷공모전 공동 개최 등을 추진할 계획이다.

우선 CU만의 폰트인 ‘좋은 친구’ 개발에 착수해 친근하고 따뜻한 감성을 담은 폰트를 출시할 예정이다. CU는 폰트를 점포 홍보물, 상품 패키지 디자인, SNS 콘텐츠 등 온·오프라인 전반에 적용할 예정이다.

양사 간 콜라보 상품에는 산돌의 폰트 정체성이 담긴다. CU는 폰트 ‘좋은 친구’를 반영한 자음·모음 모양 스낵, 한입 문장 쿠키 등을 내놓을 예정이다.

양사는 고객이 직접 참여하는 ‘내가 좋아하는 한 글’ 공모전도 공동 개최한다. 해당 공모전은 ‘한글로 표현하는 편의점 음식’이라는 주제로 정해진 상품의 맛을 의성어나 의태어를 활용한 레터링 디자인 방식으로 진행된다. 우승자의 결과물은 상품 패키지로 구현돼 CU에서 만날 수 있다.

오정후 BGF리테일 전략혁신부문장은 “앞으로도 다양한 업계와의 협업을 통해 브랜드 경험을 더 풍부하게 확대할 것”이라고 말했다.