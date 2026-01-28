[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 영탁이 공식 유튜브 채널을 오픈하며 새로운 소통에 나섰다.

27일 영탁은 개인 유튜브 채널 ‘박영탁’을 개설하고 기습 티저 영상을 공개했다.

예고 없이 공개된 티저 영상은 공개 직후 빠르게 확산되며 유튜브 및 SNS에서 화제를 모으고 있다.

공개된 티저 영상에는 “2월3일 화요일 오후 5시 본편 공개! Coming Soon | 영탁 유튜브”라는 문구와 함께 그동안 무대 위에서 보여주지 않았던 영탁의 또 다른 모습들이 공개되며 기대감을 높였다.

특히 이번 채널을 통해 영탁의 모든 일상과 진솔한 순간들을 담아낼 것을 예고해 팬들의 관심이 집중되고 있다.

영탁의 유튜브 채널 ‘박영탁’은 음악 활동은 물론 무대 뒤의 모습, 일상, 다양한 콘텐츠를 통해 보다 친근하고 솔직한 소통을 이어갈 예정이다. 기존 방송과 무대에서 볼 수 없었던 영탁의 새로운 매력을 만날 수 있을 것으로 기대를 모은다.

한편 영탁의 유튜브 채널 ‘박영탁’의 첫 본편 영상은 2월3일 오후 5시 공개된다.