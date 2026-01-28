1년 20명·2년 24명·3~6년 26명 학습환경 개선…“맞춤형 교육 강화”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산광역시교육청이 올해 울산 지역 초등학교 학급당 학생 수를 1학년 20명, 2학년 24명, 3~6학년 26명으로 확정했다. 이는 2025학년도 2~6학년 27명에서 낮아진 것으로 학생별 맞춤형 교육 강화가 기대되고 있다.

울산광역시교육청은 학생들의 기초학력 보장을 위해 3~6학년에 대해 향후 교원 수급 상황 등을 보면서 2028년 25명, 2030년 24명으로 낮춰나갈 방침이다.

학급편성은 ‘2026~2030학년도 중기 학생 배치 계획’에 따라 지난 7일까지 실시된 예비 소집 인원을 기준으로 삼았다. 울산 지역 초등학교 전체 학급은 123개교에 2771학급이다.

올해 울산 지역 초등학생 수는 5만4332명으로, 지난해 5만8133명에 비해 3801명이 감소했다. 울산교육청은 올해 학급 편성에서 학교별 자료, 인근 공동주택 입주 현황, 학교장 의견을 고려해 학급당 학생 수를 결정했다.

울산교육청은 학급당 학생 수 감축이 교실 내 밀집도를 낮추고, 교사와 학생 간 상호작용을 늘려 교육의 질을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

한편 전체 일반학급 수가 48학급 초과인 과대 학교는 동구 서부초와 북구 강동초, 고헌초 등 3개 학교였다. 반면 인접한 두 학년의 학생 수가 6명 이하인 복식학급 운영 학교는 남구 장생포초와 울주군 두서초·삼평초·상북초 소호분교 등 4개 학교였다.