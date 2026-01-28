[헤럴드경제=박연수 기자] 파리바게뜨가 미국 메이저리그사커(MLS) 구단 LAFC(Los Angeles Football Club)를 모티브로 한 신제품(사진)을 선보인다고 28일 밝혔다.

신제품은 파리바게뜨가 LAFC와 함께하는 브랜드 캠페인 ‘PLAY BOLD(즐겨봐, 대담하게!)’의 일환이다. 파리바게뜨는 지난해 국내 식품업계 최초로 LAFC와 공식 파트너십을 체결했다.

신제품 3종은 LAFC의 색상인 블랙과 골드에서 영감을 받아 기획했다. 엠블럼을 활용한 장식과 주요 선수 이미지를 담은 패키지도 적용했다.

‘LA쫀득도넛’은 ‘츄이 도넛’에 진한 카카오 풍미의 다크 초콜릿을 코팅했다. 미국 전통 디저트를 구현한 ‘LA우피파이’는 30일 출시한다. 2월 4일에는 달콤한 소보루와 커스터드를 토핑한 먹물빵 속에 크림치즈와 황치즈를 더한 ‘LA단짠소보루’를 선보인다.

LAFC 전용 박스 포장도 제공한다. 블랙과 골드 컬러를 활용한 디자인에 LAFC 구단 대표 선수 이미지와 ‘PLAY BOLD’ 슬로건을 담았다. 스포츠 팬을 위한 한정판 아이템이자 선물용 패키지로 활용할 수 있다.

파리바게뜨 관계자는 “LAFC와의 파트너십을 통해 구단과 선수들을 모티브로 한 제품 라인업을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 고객들에게 새로운 경험을 제공하겠다”고 말했다.