지하 2층~지상 25층, 총 847세대 규모 분양 부담·세금 걱정 없이 최장 10년 거주 공항철도 운서역 인접, 서울·수도권 접근성 우수

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 오는 3월 인천 영종국제도시 운서역 인근에서 ‘운서역 푸르지오 더 스카이 2차’를 공급할 예정이라고 28일 밝혔다.

단지는 인천시 중구 운서동 3106-1 일원에 조성되며, 지하 2층~지상 25층, 총 847세대 규모다. 69㎡ A·B·C, 79㎡ A·B, 84㎡ A·B·C(이하 전용면적) 등 전세대가 중소형 평면으로 구성된다.

앞서 공급된 ‘운서역 푸르지오 더 스카이 1차’에 이은 추가 공급으로 운서역 생활권 내에서 연속 공급되는 브랜드 임대주택이다. 공공지원 민간임대주택은 일반 분양 아파트와 달리 양도세, 취득세, 종부세 등 각종 세금 부담이 없고, 최대 10년간 안정적인 거주가 가능하다. 청약조건 없이 누구나 신청 가능하며, 사는동안 무주택자 자격을 유지할 수 있어 향후 청약 전략을 짜기에도 유리하다.

공항철도 운서역을 통해 김포공항으로 이동이 용이하고, 서울 도심 및 수도권 주요 지역 접근성도 확보돼 있다. 차량으로는 인천국제공항고속도로, 제2경인고속도로, 제2인천국제공항철도(예정), 하늘대로 등 광역 교통망을 통해 수도권 이동이 가능하다. 향후 서해남북평화도로(계획) 전 구간 개통 시에는 강화도와도 연결될 예정이다.

단지 바로 앞 윤슬초등학교가 3월 개교 예정이며, 인근에는 인천국제고, 인천하늘고, 과학고 등이 있다. 운서역 중심상권을 비롯해 대형마트, 영화관, 병원 등도 가깝다. 국내 최대 복합 리조트 인스파이어와 파라다이스시티도 인근에 위치해있다. 근린공원과 백운산, 씨사이드파크 등 녹지 공간도 인접하다.

단지는 일반 아파트와 동등한 평면 설계와 커뮤니티 시설이 적용될 예정이다. 남향 위주 배치로 채광과 통풍을 고려하고, 수납 특화 설계 및 실용적인 공간 구성을 통해 다양한 라이프스타일을 반영할 예정이다.

단지 내에는 국공립 어린이집부터 피트니스, 그룹운동(GX)룸, 골프연습장, 그리너리카페, 시니어클럽까지 다양한 커뮤니티 시설도 조성될 계획이다.

대우건설 분양 관계자는 “운서역 생활권은 교통과 교육, 생활 인프라가 고르게 갖춰진 영종의 핵심 주거지”라며 “분양 부담 없이 장기간 안정적으로 거주할 수 있는 브랜드 임대주택이라는 점에서 실수요자 문의가 꾸준히 이어지고 있고 2차 공급도 희소성이 높은 만큼 관심이 높을 것”이라고 전했다.

‘운서역 푸르지오 더 스카이 2차’ 견본주택은 인천광역시 중구 운서동 일원에 마련된다. 3월 중 오픈 예정이며, 입주는 2026년 9월 예정이다.