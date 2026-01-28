28일 ‘모두의 성장, 외국인투자기업 간담회’ ‘세계의 투자, 청년의 도약, 지역의 성장’ 주제

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 28일 청와대에서 ‘모두의 성장, 외국인투자기업 간담회’를 개최한다.

‘세계의 투자, 청년의 도약, 지역의 성장’을 주제로 열리는 간담회는 한국에 투자하고 있는 외국인 투자기업 현장의 목소리를 청취하고, 청년들에게 더 많은 기회와 지역에는 더 큰 투자를 요청하기 위해서 마련됐다. 외국인 투자기업이란 ‘외국인투자 촉진법’에 따라 외국인 투자자가 일정 비율 이상 출자한 기업을 일컫는다.

주한 미국상공회의소 제임스 김 회장, 주한 유럽상공회의소 반 후프 회장 등 7개 주한 외국상의 대표와 외국인 투자기업 31개사 대표가 참석한다.

정부에서는 재정경제부·과학기술정보통신부·기후환경에너지부·고용노동부 장관, 국무조정실장, 통상교섭본부장이, 청와대에서는 정책실장, 경제성장수석, AI미래기획수석, 사회수석 등이 참석한다.

이 대통령의 모두발언 후 여한구 통상교섭본부장이 정부합동 ‘청년도약, 지역성장 중심의 외국인투자 지원 정책방향’을 발표한다. 이어 머크 코리아 김우규 대표가 ‘외투기업의 지방 투자 사례’를 발제하면 참석 기업인들이 지방투자와 청년 고용 확대를 위한 정책 건의를 중심으로 토론할 예정이다.

발표되는 외국인 투자 지원 정책방향에는 지난해 외국인 투자 역대 최대유치 성과의 모멘텀을 유지하면서 ▷30대 외투 프로젝트 선정 및 맞춤형 지원 패키지로 핵심기업 유치 ▷지방투자에 대한 인센티브 대폭 강화 ▷외투기업 맞춤형 청년인재 육성 ▷외투기업 애로 해소 및 정주여건 개선 방안 등이 제시될 예정이다.