매출액 61조1181억원…전년比 6.8%↑ 영업익 3조3575억원, 9.2%↑

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대모비스가 지난해 연결 기준으로 매출 61조1181억원, 영업이익 3조3575억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 이는 지난해 대비 매출은 6.8%, 영업이익은 9.2% 늘어난 수치로, 연간 기준 사상 최대 실적이다.

4분기 기준으로는 매출 15조3979억원, 영업이익 9305억원을 달성했다. 지난해 같은 기간 대비 매출은 4.7% 상승했으나 영업이익은 5.6% 감소했다.

현대모비스의 지난해 실적은 모듈조립과 부품제조 등 제조 분야가 견인했다. 제조 사업 부문의 매출액은 전년 동기 대비 5.9% 증가한 47조8001억원을 기록했다.

미국 관세 영향에도 불구하고 북미 전동화 공장의 본격 가동과 더불어 전장부품 등 고부가가치 핵심부품 성장, 전사적인 손익개선 활동 등이 실적을 끌어올렸다는 게 회사 측의 설명이다.

AS 부품 사업 부문도 글로벌 수요 강세가 지속되고, 우호적 환율효과로 전년 동기 대비 10.2% 늘어난 13조3180억원의 매출을 기록했다.

한편, 현대모비스는 지난해 총 배당금을 6500원으로 확대한 데 이어, 기 보유 중이던 자사주 70만주와 신규 매입한 자사주 156만주를 소각한 바 있다. 현대모비스는 지난해 주주환원 정책으로 총주주수익률(TSR)을 32.8% 수준에서 이행했다.

현대모비스 관계자는 “올해에도 미래 모빌리티 경쟁력 강화와 글로벌 거점 확대 등 시설투자도 차질없이 수행하는 것은 물론 연구개발(R&D) 투자도 올해 처음으로 2조원을 넘어설 것”이라며 “아울러 지난해 CEO 인베스터데이에서 발표한 주주환원 정책을 일관성 있게 유지하며, 현금배당과 자기주식 매입 및 소각을 이어갈 것”이라고 말했다.