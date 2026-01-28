2025년 연간 매출액 80.3조원 4분기 매출 19.6조원, 영업이익 2947억원 블루오벌SK 등 손상 인식으로 세전손실 기록 “일회성 조정으로 현금흐름 영향 無” 사업구조 재편 및 재무구조 안정화 지속해 ‘전기화 전략’ 본격 추진 계획

[헤럴드경제=박혜원 기자] SK이노베이션이 지난해 매출 80조2961억원, 영업이익 4481억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 전년 대비 매출은 8.2% 늘고, 영업이익은 25.8% 증가한 규모다.

지난해 4분기 매출은 전년동기대비 1.9% 늘어난 19조6713억원으로 집계됐고, 영업이익은 67.9% 늘어난 2947억원이다.

다만 사업별로 보면 화학 및 배터리 사업 부진 영향이 커 직전 분기와 비교하면 영업이익이 절반가량 줄었다.

사업부문별 영업이익은 ▷석유 3491억원 ▷화학 –2365억원 ▷윤활유 6076억원 ▷석유개발 3997억원 ▷배터리 –9319억원 ▷소재 –2338억원 ▷SK이노베이션E&S 6811억원이다. 정제 마진 개선으로 석유 사업 실적이 개선됐지만, 화학 부문 부진이 계속되고 전기차 판매량 감소에 따른 배터리 사업 적자도 계속됐다.

당기순손실은 4조1540억원으로 적자가 계속됐다. 지난해 4분기 영업외손실도 배터리 사업 관련 손상으로 4조6573억원으로 확대됐다. 이에 따른 세전손실은 4분기 기준 4조3626억원, 연간 5조8204억원이다. 미국 포드 자동차와의 합작법인인 블루오벌SK 구조개편 과정에서 발생한 자산손상 영향이다.

다만 이는 일시 요인에 따른 것일 뿐 전반적인 재무구조에는 큰 영향이 없다는 게 회사 입장이다. SK이노베이션은 “이번 손상 인식은 회계 기준에 따라 자산 가치를 현실화하는 과정에서 발생한 일회성 조정으로 현금흐름에는 직접적 영향이 없다”며 “1분기 중 포드가 켄터키 공장의 자산과 부채를 인수하게 되므로 당사 재무구조는 연말 대비 개선될 것”이라고 밝혔다.

4분기 실적 하이라이트로 SK이노베이션은 EVE에너지와의 합작공장 지분 맞교환(SKOJ-EUE) 및 블루오벌SK 합작체제 종료 등 SK온의 미국 및 중국 합작법인 구조 재편을 통해 배터리 사업의 내실 강화를 추진했다고 밝혔다. 또한 SK온-SK엔무브 합병 및 비핵심 자산 매각 등 포트폴리오 리밸런싱을 통해 사업 경쟁력 확보와 재무구조 안정화를 추진했다고 설명했다.

이와 함께 최근 지분 37.5%를 보유 중인 호주 깔디따-바로사(CB) 가스전의 첫 LNG(액화천연가스) 카고(Cargo) 선적이 성공적으로 완료됨으로써, 향후 경쟁력 있는 물량 도입을 통한 LNG 밸류체인 사업 기반 강화를 기대한다고 밝혔다.

SK이노베이션은 올해에도 석유·화학·LNG 밸류체인의 수익성을 강화하고 배터리 사업의 근본 경쟁력을 높이기 위한 사업구조 재편 노력을 이어간다는 방침이다. 비핵심 자산 유동화를 통한 순차입금 규모 감축으로 재무구조 안정화에도 힘쓸 예정이다. 동시에 미래 성장 동력이 될 ‘전기화(Electrification)’ 전략을 추진해, 전기의 생산-소비-솔루션에 이르는 완결된 밸류체인 구축과 글로벌 LNG 인프라 확장으로 전기화 시대를 선도하는 ‘토탈 에너지 컴퍼니’로 거듭나겠다는 계획이다.

서건기 SK이노베이션 재무본부장은 “올해 ‘본원적 경쟁력 강화’와 ‘재무건전성 개선 지속’, ‘미래 성장 동력인 전기화 추진‘ 과제를 중점 추진할 것”이라며 “2026년은 SK이노베이션이 재무적 내실과 미래 성장이라는 두 마리 토끼를 잡고, 진정한 글로벌 에너지 기업으로 거듭나는 원년이 될 것”이라고 말했다.

한편, SK이노베이션은 재무 구조 개선과 미래 성장 동력 확보를 위해 27일)이사회에서 2025년 회계연도에 대한 무배당을 결정했다. 회사 측은 “당장의 현금 유출을 줄여 재무 건전성을 조기에 회복하고 이를 바탕으로 기업가치를 높여 향후 더 큰 주주환원으로 보답하기 위한 고육지책”이라고 설명했다.