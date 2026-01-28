[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천경제자유구역 송도국제도시 11공구가 실질적인 도시 기능을 갖추기 위한 기반시설 구축에 들어섰다.

인천경제자유구역청은 도로와 상·하수도 등 핵심 기반시설 공사를 추진해 첨단산업 확장의 토대를 마련할 계획이라고 28일 밝혔다.

송도 11공구 기반시설은 11-1공구(432만㎡)는 오는 12월, 11-2공구(153만㎡)는 2031년까지 완공 목표로 단계적으로 추진된다.

도로망과 상·하수 체계가 갖춰지면, 바이오를 비롯한 첨단산업 시설과 연구·지원 기능이 들어설 수 있는 여건이 조성된다.

앞서 인천경제청은 2025년 7월 송도 11공구의 산업시설용지를 99만㎡에서 132만㎡로 늘리고 산업·연구시설 용지를 집적 배치하는 등 개발 규모를 크게 확충해 ‘바이오 메가클러스터’ 조성을 위한 기반을 마련한 바 있다.

홍준호 인천경제자유구역청장 직무대행(차장)은 “기반시설 구축은 향후 기업 유치와 도시 성장의 중요한 전제 조건”이라며 “송도 11공구가 인천경제자유구역의 미래 확장 공간이자 핵심 산업 거점으로 자리 잡을 수 있도록 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.