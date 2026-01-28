김주애 동행 ‘핵·미사일’ 백두혈통·미래세대 담보 부각 김정은 “어느 나라도 이 같은 기술에 도달하지 못할 것” “美 베네수엘라 미사일체계 무력화에 대한 북한식 대응”

[헤럴드경제=윤호 기자] 북한은 전날 발사한 탄도미사일에 대해 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 실시한 대구경 방사포 무기체계 시험사격이었다고 28일 밝혔다.

북한 관영매체가 보도한 사진을 보면 김 위원장의 딸 김주애의 모습도 확인된다. 김주애가 동행한 것은 핵·미사일이 백두혈통과 미래세대를 담보한다는 점을 부각시키기 위한 메시지로 풀이된다.

조선중앙통신은 이날 “미사일총국은 27일 새로운 기술이 도입된 갱신형 대구경 방사포 무기체계의 효력검증을 위한 시험사격을 진행”했다고 보도했다.

김 위원장은 현장에서 “전략적 억제의 효과성을 제고해나가는 데서 대단히 중요한 의미를 가진다”며 만족감을 표시했다. 특히 “외부의 그 어떤 간섭도 무시할 수 있는 자치정밀유도비행체계는 이 무기체계의 우월성을 나타내는 중요 특징”이라며 “최소 가까운 몇 년 안에는 그 어느 나라도 이와 같은 기술에 도달하지 못할 것”이라고 자평했다. 또 “해당 활동의 목적은 다른 데 있는 것이 아니라 분명히 핵전쟁 억제력을 더욱 고도화해나가자는 데 있다”고 강조했다.

김 위원장은 그러면서 “노동당 제9차 대회는 나라의 핵전쟁 억제력을 가일층 강화하기 위한 다음 단계의 구상들을 천명하게 될 것”이라고 예고했다. 조만간 열릴 것으로 보이는 9차 당대회에서는 국방력 발전 5개년 계획과 5대 과업을 제시한 8차 당대회 때처럼 새로운 국방계획을 제시할 것으로 보인다.

합동참모본부는 전날 오후 3시 50분께 평양 북방 일대에서 동해상으로 발사된 미상 탄도미사일 수발을 포착했다며 약 350㎞ 비행했다고 밝혔다.

한미 정보당국은 북한이 작년 5월 발사했던 600㎜ 초대형방사포(KN-25) 가능성에 무게를 두고 분석 중인 것으로 전해졌다. 북한은 600㎜ 초대형방사포에 전술핵탄두 ‘화산-31’ 탑재가 가능하다고 주장하고 있다.

북한의 탄도미사일 발사는 내달초 예상되는 제9차 노동당 대회를 앞두고 내부 결속을 다지는 한편 대외적으로 존재감을 과시하기 위한 무력시위로 풀이된다.

아울러 엘브리지 콜비 미국 국방부(전쟁부) 정책담당 차관의 한일 연쇄 방문과 안규백 국방부 장관의 일본 방문을 앞두고 탄도미사일 카드를 빼들었다는 점도 주목된다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 “미국이 베네수엘라에서 마두로 체포 작전시 미사일체계를 무력화한 것에 대한 북한식 대응 응답”이라며 “미국의 공격을 뚫고 발사(포화사격)할 수 있다는 것을 보여주는 의미”라고 분석했다.