동계 스포츠관광 경쟁력 방안 포럼 성료

[헤럴드경제=조용직 기자] 평창동계올림픽 유산의 향후 방향과 동계 스포츠관광의 경쟁력 강화를 모색하는 ‘K-동계 스포츠관광 글로벌 경쟁력 방안 포럼’이 27일 서울올림픽파크텔 아테네홀에서 개최됐다.

이번 포럼은 평창 알펜시아와 정선 알파인스키장 등 동계올림픽 핵심시설에 대해 논의가 단순 철거 여부에 머무르지 않고, 어떻게 활용하고 지역과 산업 속에서 지속 가능한 자산으로 만들어갈 것인가에 초점을 맞춰 진행됐다.

축사에 나선 진종오 국회의원은 “정선 알파인스키장과 같은 세계적 수준의 시설은 쉽게 포기할 대상이 아니라, 국가 차원에서 활용방안을 고민해야 할 자산”이라며 “관광과 지역경제, 일자리로 이어질 수 있도록 제도와 정책이 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.

평창동계올림픽 조직위 초대위원장을 역임한 김진선 전 강원도지사는 “환경을 고려하는 것은 당연한 전제지만, 그보다 중요한 것은 이 시설을 어떻게 지역과 함께 가져갈 것인가에 대한 선택”이라며 “올림픽 유산은 철거의 대상이 아니라, 관리와 활용을 통해 가치를 키워가야 할 공공자산”이라고 말했다.

행사는 한국스포츠관광마케팅협회, 한국스포츠산업협회, 아시아스키연맹이 공동 주최했으며, 국회, 지자체, 학계, 산업계, 언론 관계자들이 참석했다.

특히 이날 포럼에는 김낙곤 올림픽유산 정선 숙암리 주민대책위원장을 비롯해 강원도 정선군민 40여 명이 직접 참석해, 올림픽 유산 활용을 둘러싼 지역 현장의 목소리를 전했다.