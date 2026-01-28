상위 5% 이내 기업에만 부여 코오롱인더, 상위 2% 성적으로 골드등급 획득

[헤럴드경제=한영대 기자] 코오롱인더스트리는 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 평가기관인 에코바디스가 실시한 2025년 지속가능성 평가에서 ‘골드’ 등급을 획득했다고 28일 밝혔다.

에코바디스는 세계 최대 규모의 글로벌 공급망 지속가능성 평가 기관으로, 전 세계 185개국 약 15만개 기업을 대상으로 ESG 평가를 수행하고 있다. 에코바디스 골드 등급은 참여 기업 중 상위 5% 이내 기업에만 부여된다.

코오롱인더스트리는 상위 2% 성적으로 골드 등급을 획득했다. 환경, 노동·인권, 윤리, 지속가능 조달 등 전 부문에서 높은 평가를 받았다.

코오롱인더스트리는 연결 기준 온실가스 배출량 공개 등 정책·활동·실적 전반에서 ESG 경영을 강화하고 있다. 글로벌 ESG 평가 기관들로부터 성과도 인정받고 있다. 지난해 11월에는 한국ESG기준원 기업 ESG 평가에서 2년 연속 A등급을 받았다. 같은 해 12월에는 탄소정보공개프로젝트(CDP) 기후변화 부문에서 최고 등급인 A등급을 획득했다.

코오롱인더스트리 관계자는 “이번 에코바디스 골드 등급 획득은 ESG 경영 강화를 위한 전사적 노력의 결과”라며 “앞으로도 ESG 경영을 한층 강화해 글로벌 기준에 부합하는 지속가능한 기업으로 거듭나겠다”고 말했다.