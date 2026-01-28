[헤럴드경제=함영훈 기자] 승객·승무원 7100명을 태우는 초대형 크루즈가 한국에서 뜬다. 우리나라가 모항(母港)으로 기능하는 여러 크루즈 중 최대규모이다.

롯데관광개발은 세계적인 크루즈 선사 ‘MSC 크루즈’와 3년간의 전략적 파트너십을 구축하고 ‘MSC 크루즈’의 첫 한국 시장 공식 진출을 알리는 전세선 크루즈 계약식을 진행했다고 28일 밝혔다.

올리비에로 모렐리(Oliviero Morelli) MSC 크루즈 아시아 사장과 백현 롯데관광개발 대표이사 사장이 서명했다.

백 대표는 “이번 전세 계약은 15년 간 이어온 롯데관광개발의 전세선 운영 노하우와 글로벌 선사로부터의 신뢰가 집약된 결과”라며 “MSC 크루즈와의 전략적 파트너십을 통해 한국 크루즈 시장의 수준을 한 단계 끌어올리고, 고객들에게 세계 최고 수준의 크루즈 경험을 제공하며 미래 크루즈 산업의 방향성을 제시해 갈 것”이라고 말했다.

이번 계약의 핵심은 2027년 6월 인천항에서 첫 출항하는 ‘MSC 벨리시마’다.

아시아 최대 규모의 초대형 크루즈선인 ‘MSC 벨리시마’는 17만 1598 톤으로 축구장 3개 길이(약 3만1583m)와 아파트 20층 높이(약 65m)에 달한다.

승객 정원 5600여 명, 승무원 약 1500명을 수용할 수 있다. 통상 크루즈는 규모에 따라 15만 톤이 넘어가면 ‘초대형’으로 분류된다. 기존 롯데관광개발이 전세선 크루즈로 운항해온 ‘코스타 세레나호’는 11만 4000톤의 ‘대형’ 선박으로, ‘MSC 벨리시마’는 ‘코스타 세레나호’보다 약 5만톤 이상 크며, 수용인원 또한 2000명 가까이 늘었다.

또한 세계 최장급 LED 스카이돔 산책로를 비롯해 미쉐린 셰프 콘셉트의 다이닝은 물론 브로드웨이급 공연 시설과 첨단 스마트 선박 시스템을 갖췄다. 2024년과 2025년에는 2년 연속 아시아 최고 크루즈 선박으로 선정되며 선박의 완성도와 서비스 경쟁력을 공식 인정받았다.

이번 계약은 MSC 크루즈가 한국 시장에 공식 진출하는 최초 사례이자, 국내 전세선 크루즈로는 최대 규모다. 특히 단발성 계약이 아닌 장기적 협력관계를 전제로 한 전략적 파트너십이라는 점에서 한국 크루즈 시장의 새로운 전환점이 될 것으로 기대된다.

이번 계약에 따라 롯데관광개발은 2027년 6월, 아시아 최대 크루즈선인 ‘MSC 벨리시마(MSC Bellissima)’를 타고 떠나는 6박 7일의 전세선 크루즈 상품을 선보일 예정이다. 해당 상품은 6월 14일 인천항에서 출발해 대만 기륭과 일본 사세보를 기항한 뒤 인천으로 돌아오는 일정이다.

롯데관광개발은 고객들이 ‘MSC 벨리시마’의 감성을 충분히 느낄 수 있도록 다양한 선내 공연과 행사, 미식 프로그램 등을 준비할 예정이다. 단순한 이동 수단을 넘어 ‘선내 체류 자체가 목적이 되는 크루즈 여행’의 가치를 고객들에게 전달한다는 계획이다.

또한 MSC의 프리미엄 서비스인 ‘MSC 요트클럽’도 선보인다. ‘MSC 요트클럽’은 크루즈 업계에서 ‘선박 안의 선박’으로 불리는 럭셔리 서비스로, 요트클럽을 선택한 고객은 전용 스위트 객실은 물론 전용 레스토랑과 라운지, 프라이빗 수영장 등을 이용할 수 있다. 24시간 버틀러 서비스와 우선 승·하선, 전용 컨시어지 서비스도 제공돼 대형 크루즈의 인프라와 프라이빗 요트의 편안함을 동시에 누릴 수 있다.

또한 롯데관광개발과 MSC 크루즈는 2027년 전세선 1척 운항 계약을 시작으로, 2028년에는 2척, 2029년에는 최대 3척까지 단계적으로 선박 투입을 확대하며 MSC 크루즈의 프리미엄 서비스 크루즈를 한국 시장에 안정적으로 공급해나가기로 합의했다.

세계 3대 크루즈 선사인 MSC 크루즈는 스위스에 본사를 둔 글로벌 크루즈 라인으로 1970년 설립된 MSC 그룹을 기반으로 한 글로벌 해운 기업이다. 현재는 유럽 1위이자 세계 3위의 크루즈 선사로 자리 잡았다.

한편, 롯데관광개발은 2010년부터 전세선 크루즈 사업을 시작하며 국내 크루즈 시장을 선도해왔다. 아웃바운드 전세 크루즈뿐 아니라 프린세스 크루즈, 코스타 크루즈, 로얄캐리비안 크루즈, MSC 크루즈, NCL 크루즈, 바이킹 크루즈 등 글로벌 선사의 한국 기항(탑승객이 내려서 머무르며 여행하는 중간 기착지) 인바운드 여행도 책임지고 있다. 올해는 연간 약 5만 명 유치를 목표로 사업을 확대해 나가고 있다.