경기도교육청북부유아체험교육원에서 2026년 첫 현장간부회의 진행

[헤럴드경제=박준환 기자]강수현 양주시장이 지난 27일, 간부 공무원 20여명이 참석한 가운데 경기도교육청북부유아체험교육원에서 2026년 첫 현장간부회의를 주재했다.

이번 회의는 2026년 양주시 시정목표인 ‘아이 키우기 좋은 도시’ 실현을 위한 첫 공식 행보로, 최근 양주시 인구 증가와 함께 유아 인구 또한 지속적으로 늘어나고 있는 상황을 반영해 마련했다. 특히, 교육원 주말 가족체험 프로그램에 대한 시민들의 이용 수요가 증가함에 따라 주말 개방 확대 방안에 대해 집중 논의했다.

강수현 시장은 “경기도교육청북부유아체험교육원은 양주시를 대표하는 유아 체험 교육시설로, 주말에도 가족 단위 시민들이 충분히 활용할 수 있어야 한다”며 “관내 유아와 부모들이 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주말 운영 확대와 개방 방안을 적극적으로 검토해 달라”고 요청했다.

이에 대해 교육원 측은 기존 월 2회(격주 토요일) 운영하던 주말 프로그램을 월 4회(격주 토요일 및 평일)로 확대하고, 기존 10시~14시였던 운영시간을 15시까지 연장 운영하는 방안을 추진할 계획이다.

양주시는 이번 회의를 계기로 교육원의 운영 여건과 현실적인 제약 사항을 충분히 공유하고, 중·장기적으로는 아이와 가족이 함께 체험하고 성장할 수 있는 경기북부 대표 공공체험시설로서의 역할을 강화할 수 있도록 지속적인 협력을 이어갈 방침이다.