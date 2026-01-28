4.0ℓ V8 바이터보 엔진 탑재 AMG 라이드 컨트롤+ 서스펜션 적용 판매가격은 2억860만원

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 플래그십 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘GLS’의 고성능 모델인 ‘메르세데스-AMG GLS 63 4MATIC+’를 출시한다고 28일 밝혔다.

메르세데스-AMG GLS는 국내 시장에 처음으로 선보이는 고성능 GLS 모델로, 플래그십 SUV인 GLS의 고급스럽고 우아한 품격에 AMG의 정교한 기술력이 결합돼 탄생한 모델이다.

먼저 4.0ℓ V8 바이터보 엔진이 탑재돼 최대출력 612마력 및 최대토크 86.7㎏.m의 강력한 퍼포먼스를 제공한다. 차량 엔진은 정밀하게 제어되는 출력과 폭발적인 출력 전달이 특징이다.

트윈 스크롤 터보차저를 실린더 헤드 사이에 배치해 공기 이동 경로를 줄인 덕분에 가속 페달을 밟는 즉시 응답하는 압도적인 가속 반응을 체감할 수 있으며, 초고속 주행 중에는, 블루다이렉트다중 분사 시스템과 멀티 스파크 점화 기술을 통해 높은 효율과 부드러운 회전 질감을 제공한다.

여기에, 48볼트 마일드 하이브리드와 부스트 기능을 포함한 통합 스타터-제너레이터(ISG)를 통해 에너지 회생과 부드러운 엔진 재시동 등을 경험할 수 있다.

차량에는 적응형 댐핑 조절 기능이 적용된 AMG 라이드 컨트롤+ 서스펜션이 기본 탑재, 고속 주행시에는 안정적인 드라이빙을, 일상에서는 부드럽고 편안한 승차감을 경험할 수 있다. 액티브 롤 안정화 시스템인 AMG 액티브 라이드 컨트롤은 차량 전·후륜 액슬에 각각 장착된 두 개의 전기 기계식 액추에이터로 작동해, 코너링 시 발생하는 차체 롤링을 능동적으로 줄이고 더욱 정밀한 조향을 가능하게 한다.

ESP(차체자세제어장치), 전자 제어식 후륜 차동 잠금 장치, 완전 가변식 AMG 퍼포먼스 4MATIC+ 사륜구동 시스템 및 서스펜션 제어 시스템의 소프트웨어를 정밀하게 조율해 역동적이면서도 완성도 높은 주행 성능을 구현한다.

디자인을 살펴보면, 차량 전면부 후드에는 메르세데스-벤츠 스타 로고 대신 AMG 엠블럼을 적용하고 22인치 AMG 멀티 스포크 경량 알로이 휠과 레드 색상의 브레이크 캘리퍼를 더해 고성능 이미지를 부각했다. 한편, 차량의 전면 도어를 열면 로고 프로젝터를 통해 AMG 전용 라이트 애니메이션이 탑승자를 반긴다.

인테리어는 AMG 시트와 계기판 등 주요 부품에 적용한 AMG 전용 나파 가죽으로 강인한 인상을 부각했다. 더불어 AMG 퍼포먼스 스티어링 휠을 탑재해, 운전자가 주행 중 스티어링 휠에서 손을 떼지 않고도 차량의 주요 주행 기능과 모든 주행 프로그램을 손쉽게 조작하도록 돕는다.

이 외에도 GLS 63 4MATIC+에는 ▷에어 밸런스 패키지 ▷앞·뒷좌석 멀티컨투어 시트 ▷헤드업 디스플레이 ▷앞좌석 온도 조절 컵 홀더를 비롯해 ▷전동식 파노라마 슬라이딩 선루프 ▷드라이빙 어시스턴스 패키지 ▷어댑티브 상향등 어시스트 플러스 ▷360도 카메라가 포함된 주차 패키지 ▷키레스고 패키지 ▷사각지대 어시스트 ▷투명 보닛 등 최신 운전자 보조 시스템도 기본으로 적용했다.

차량의 판매가격은 2억860만원(VAT 및 개별소비세 인하분 적용)이다.