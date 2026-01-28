[헤럴드경제=최원혁 기자] 인도의 한 시장에서 수년간 거지 행세를 하던 남성이 실제로는 여러 채의 주택과 차량, 사업체까지 보유한 자산가였던 사실이 드러나 충격을 주고 있다.

19일(현지시각) 타임스오브인디아 등 현지 매체들에 따르면 인도 여성아동개발부는 지난 17일 마디아프라데시주 인도르의 한 시장에서 “정기적으로 구걸하는 신체 장애인이 있다”는 제보를 받고 망길랄(50)을 구조했다.

신체 장애가 있는 망길랄은 바퀴가 달린 작은 나무판자 위에 앉아 몸을 밀며 하루 종일 시장을 오갔다. 고개를 숙인 채 땅만 바라보고 있는 그의 모습은 시민들의 동정을 자아냈고 많은 사람들이 주머니 속 동전을 꺼내 그에게 건넸다.

그는 하루 500~1000루피(약 7900원~1만5700원)를 벌어들였다. 인도르시를 포함한 마디아프라데시주의 최저임금은 미숙련 노동자 기준 하루 467루피(약 7300원) 수준이다.

그러나 당국의 조사 결과 망길랄은 단순한 걸인이 아니었다. 그는 시장 상인들에게 돈을 빌려주고 이자를 챙기는 등 사실상 사채업자 역할을 해온 것으로 드러났다.

또 망길랄은 3층짜리 집 1채를 포함해 총 3채의 주택을 보유하고 있었고 삼륜차 2대를 임대해 수익을 올리고 있는 것으로 확인됐다. 아울러 월급 1만2000루피(약 19만원)를 받는 운전기사가 모는 고급 승용차도 소유하고 있었다.

특히 망길랄이 보유한 주택 가운데 일부는 저소득층 주거 지원을 위한 공공주택 보급 정책(PMAY)의 일환으로 배정받은 임대주택이었던 것으로 드러나 논란을 더욱 커졌다.

이에 대해 망길랄은 “시장에 나가긴 했지만 내가 직접 구걸하는 것은 아니다. 사람들이 내 주머니에 돈을 넣거나 나무판자 위에 돈을 던져 놓는 것일 뿐”이라고 해명했다. 조사 과정에서 그의 가족들 역시 구걸에 관여한 정황도 함께 드러났다.

당국은 현재 망길랄의 은행 계좌를 확보해 자금 흐름을 면밀히 들여다보고 있다.