2025년 유럽 대형트럭 시장에서 점유율 19%

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보트럭이 2025년 유럽 내 16톤급 이상 대형트럭 시장에서 점유율 19%를 기록하며, 2년 연속 시장 점유율 1위를 달성했다고 28일 밝혔다.

볼보트럭은 지난해 유럽 대형트럭 시장에서 점유율 19.0%를 달성해, 17.9%의 점유율을 기록했던 2024년 대비 성장세를 이어갔다. 특히, 영국, 프랑스, 폴란드, 독일, 리투아니아 등 주요 시장에서 가장 높은 등록 대수를 기록했다.

볼보트럭의 장거리 운송용 대표 모델인 ‘볼보 FH 에어로’가 실적을 견인했다. 볼보 FH 에어로는 2025년 한 해 동안 유럽 시장에서 약 3만3000대가 판매됐다. FH 에어로는 공기역학적 차체 설계와 더불어 디지털 카메라 미러를 통한 ‘카메라 모니터링 시스템’ 등 볼보의 첨단 기술을 적용해, 기존 볼보 FH 모델 대비 최대 7% 향상된 연비 효율을 제공한다.

볼보트럭 로저 알름 사장은 “2년 연속 유럽 대형트럭 시장 점유율 1위를 달성하게 되어 매우 자랑스럽다”며, “이는 볼보트럭을 신뢰해준 고객들과 헌신적인 임직원들의 노력 덕분이며, 모두에게 진심으로 감사의 뜻을 전하고 싶다”고 밝혔다.

이어 “볼보트럭은 가동률과 연료 효율성, 안전성 측면에서 업계를 선도하는 제품 포트폴리오를 갖추고 있으며, 특히 FH 에어로의 경우 장거리 운송 부문에서 뛰어난 성능과 연료 절감 효과를 제공하는 대표 모델”이라고 강조했다.

한편, 볼보트럭은 2040년 넷제로(Net-Zero) 달성을 목표로 ‘화석연료 없는 운송’으로의 전환을 적극 추진하고 있다. 이를 위해 배터리 전기 트럭, 연료전지 전기 트럭, 그리고 친환경 연료(그린 수소, 바이오가스, 바이오디젤, HVO)를 사용하는 내연기관 트럭을 아우르는 3가지 기술 전략을 전개하고 있다.

로저 알름 사장은 “볼보트럭은 고객의 비즈니스 경쟁력을 강화하는 동시에 운송 산업의 탈탄소화를 지원하는 혁신적인 트럭을 지속적으로 선보일 것”이라며 “다양한 기술에 대한 균형 있는 투자를 통해 각 시장과 고객의 요구에 부합하는 최적의 운송 솔루션을 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.