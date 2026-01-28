[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 베네수엘라 다음 정권 교체 표적으로 삼은 것으로 알려진 쿠바에 대해 “곧 무너질 것”이라고 내다봤다.

트럼프 대통령은 이날 미 아이오와주를 방문, 경제 관련 연설을 앞두고 한 식당을 찾은 자리에서 취재진에게 “쿠바는 사실 붕괴 직전의 나라”라며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 “쿠바에 어떤 일이 일어날지 지켜볼 것”이라며 “알다시피 그들(쿠바)은 베네수엘라에서 자금 지원을 받아왔다. 베네수엘라에서 석유를 받았다. 이제 더는 받지 못하고 있다”고 덧붙였다.

미국 언론들은 이달 초 기습 군사작전으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축줄한 후 트럼프 대통령이 다음 타깃으로 쿠바를 노린다는 보도를 이어가고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 지난 21일 트럼프 행정부가 마두로 축출 성공 기세를 몰아 쿠바 정권 교체 목표를 세우고 정권 이양 협상에 나설 조력자를 찾고 있다고 보도했다.

폴리티코는 지난 23일 트럼프 행정부가 붕괴 직전 쿠바 경제를 더욱 옥죄기 위해 쿠바가 원유 수입을 하지 못하도록 해상 봉쇄 작전도 검토 중이라고 전했다.

이처럼 분위기가 험악해지고 있는 만큼, 주변국과 관계 기관도 눈치를 살피는 분위기다.

멕시코 국영석유회사 페멕스(PEMX)는 쿠바로의 원유 공급을 중단한 것으로 알려졌다.

블룸버그통신은 자체적으로 입수했다는 문서에 근거, 페멕스가 쿠바로의 원유 운송 일정을 예고 없이 취소했다고 전했다. 애초 계획대로라면 이달 중순에 선적된 물량이 곧 쿠바에 도착할 예정이었다고 한다.

원유운송 중단은 트럼프 대통령이 쿠바에 대한 고강도 영향력 행사를 이어가는 시점에서 이뤄졌다.