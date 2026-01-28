‘기업·브랜드 웹사이트’ 부문 선정… 49년 ‘스스로학습 철학’ 담은 브랜드 정체성 호평

[헤럴드경제=홍석희 기자] 재능그룹은 그룹 공식 웹사이트가 2025년 ‘GDWEB 디자인 어워즈’에서 ‘기업·브랜드 웹사이트’ 부문 ‘위너 프라이즈(Winner Prize)’를 수상했다고 28일 밝혔다.

‘GDWEB 디자인 어워즈’는 지난 2005년 출범한 국내 대표 웹·모바일 UX 디자인 시상식으로, 매년 웹·모바일 분야의 발전 방향과 디자인 트렌드를 제시해 왔다. 공정성을 높이기 위해 학계 전문가와 아트디렉터급 디자이너를 심사위원으로 위촉해 수상작을 선정하고 있다.

이번에 수상한 재능그룹 웹사이트는 재능교육을 비롯한 그룹 관계사들이 지난 49년간 실천해 온 ‘스스로학습 철학’을 기반으로, 신뢰받는 교육 브랜드의 정체성을 시각적으로 구현한 점에서 높은 평가를 받았다. 일관되고 절제된 UI와 직관적인 사용자 경험을 통해 그룹의 핵심 가치와 브랜드 방향성을 효과적으로 전달했다는 설명이다.

특히 재능그룹이 교육을 중심으로 에듀테크, 방송, 문화, 인쇄, 유통 등으로 사업 영역을 확장해 온 과정을 하나의 브랜드 서사로 풀어내며, ‘브랜드 정체성에 부합하는 사용자 경험과 디자인 구현’을 완성도 높게 보여줬다는 점이 수상 배경으로 꼽힌다.

재능교육 디자인을 총괄하는 이경민 디자인실장은 “재능그룹은 AI 시대에 부합하는 ‘스스로학습 철학’의 실천을 위해 디지털 혁신을 가속화하고 있다”며 “이 같은 노력과 의지가 고객과 파트너에게 자연스럽게 전달되도록 웹사이트를 구축했는데, 이번 수상을 통해 그 방향성이 인정받아 뜻깊다”고 말했다.

한편 재능그룹은 1977년 창립 이후 ‘보다 나은 교육을 통한 보다 나은 삶’을 목표로 성장해 온 종합 교육 문화 기업이다. 재능교육을 비롯해 재능방송, 재능e아카데미, 재능인쇄, 재능유통, 재능문화, 재능셀프러닝, 재능대학교 등 관계사를 통해 평생교육 기반의 교육 네트워크를 구축하고 있으며, 교육에 대한 신념을 바탕으로 ‘토털 에듀테크 기업’으로의 도약을 이어가고 있다.