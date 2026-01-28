상부도로 기본계획 수립 용역 발주… 녹지·교차로 계획

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]경인고속도로 지하화 상부도로에 대한 청사진이 마련된다.

인천광역시는 국토교통부에서 추진 중인 ‘경인고속도로 지하화 사업’과 관련해 경인고속도로 지하화 관련 상부도로 기본계획 수립 용역을 발주한다고 28일 밝혔다.

경인고속도로는 1968년 12월 개통된 대한민국 1호 고속도로로 국가경제 성장의 견인차 역할을 해왔다.

그러나 1980년대 이후 급격한 도시화로 고속도로가 도심을 관통하게 되면서 지역 간 단절을 초래했다.

또 출퇴근 차량과 화물차 증가로 만성적인 교통정체가 발생해 획기적으로 개선할 대전환의 필요성이 제기돼 왔다.

경인고속도로 지하화 사업은 약 1조3780억원을 투입해 청라1동에서 신월나들목까지 총연장 15.3km 구간에 진출입로 5개소를 포함한 왕복 4차로 규모의 지하 고속도로를 건설하는 사업이다.

인천시는 국토교통부가 지난해 12월 착수한 ‘경인고속도로 지하화 타당성평가용역’ 일정에 맞춰 용역비 15억원을 들여 상부도로 기본계획 수립 용역을 이달 중 발주하고 3월에 착수해 향후 2년간 과업을 수행할 계획이다.

이번 용역을 통해 인천시는 방음벽과 옹벽이 사라진 상부도로 공간을 대상으로 교차로 설치 등 도로계획과 녹지계획을 구체화해 지하화사업 추진 과정에서 시의 의견이 반영되도록 할 방침이다.