온라인 제타서 명절 먹거리 사전예약 실시

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데마트가 오는 29일부터 다음 달 4일까지 ‘밥상 물가 안정 기획전’을 한다고 밝혔다.

우선 다음 달 1일까지 제주산 ‘상생 무’를 990원에 판매한다. 기후 영향으로 작황 부진을 겪고 있는 제주 농가를 지원하면서, 소비자의 장바구니 부담도 낮추는 기획이다.

크기가 작거나 미세한 상처가 있는 제주 무 120톤을 롯데슈퍼와 공동 매입해, 일반 상품 대비 약 50% 저렴한 가격에 판매한다. 1회 사용에 적합한 크기로, 남은 원물을 보관해야 하는 부담이 적다.

다양한 제철 농산물도 선보인다. ‘상생 제주 한라봉·천혜향(각 1.5㎏)’은 각 9990원, 1만1990원에 판매한다. 딸기 전 품목은 2팩 이상 구매 시 팩당 2000원씩 할인한다. ‘밤고구마(100g/국산)’는 329원에 선보인다. ‘제주 당근(1.5㎏)’은 30일부터 1일까지 4990원에 구매할 수 있다.

수산 코너에서는 해양수산부와 협업한 행사를 진행한다. ‘손질 민물장어 자포니카(100g·국산)’는 3377원에 판매된다. ‘완도 활전복(10마리·국산)’은 1만2160원이다. ‘손질 오징어(3마리·팩·원양산)’는 20% 할인한 8792원에 구매할 수 있다.

정부 비축 물량을 활용한 ‘물가안정 갈치 대’는 시세 대비 20% 저렴한 4050원에 제공한다. ‘광어·연어·홍새우 모둠회’는 엘포인트 회원에게 30% 할인해 2만4990원에 판매한다.

국내산 및 수입산 육류도 할인한다. 최상급 한우 ‘마블나인 등심(1++(9)등급·각 100g·국내산)’을 1만4980원에 선보인다. ‘1등급 선별 브랜드 돼지고기 앞다리/뒷다리(각 100g·국내산)’는 각 1990원, 1290원에 판매한다. 엘포인트 회원을 대상으로 ‘수입 냉장 찜갈비(각 100g·수입산)’는 30% 할인이 적용된다. ‘수입산 LA갈비(1㎏·수입산)’는 1만원 할인 혜택을 제공한다.

한편 롯데마트는 설을 앞두고 ‘명절 상차림 온라인 사전예약’을 최초로 운영한다. 오는 31일부터 다음 달 5일까지 온라인 채널 ‘롯데마트 제타(ZETTA)’에서 명절 먹거리 5종을 최대 3000원 할인된 가격에 예약 구매할 수 있다.