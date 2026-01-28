2억530만원부터…“가드 레드 유산 재해석”

[헤럴드경제=권제인 기자] 포르쉐코리아가 한국 고객만을 위한 100대 한정 모델 ‘파나메라 레드 익스클루시브’를 국내 출시한다고 28일 밝혔다.

포르쉐코리아는 익스클루시브 매뉴팩처에 대한 국내 고객들의 깊은 이해와 높은 관심에 주목해, 그동안의 성원에 대한 감사와 헌정의 의미를 담아 이번 한정 모델을 기획했다.

파나메라 레드 익스클루시브는 포르쉐 익스클루시브 매뉴팩처를 통해 국내 고객 선호도가 높은 사양을 큐레이션한 패키지 모델로, 1970년대부터 포르쉐 퍼포먼스를 상징해 온 ‘가드 레드’의 유산을 현대적으로 재해석한 것이 가장 큰 특징이다.

특히 가드 레드 컬러의 ‘Panamera’ 레터링을 최초로 적용한 전용 사양을 통해, 한국 고객만을 위한 디자인적 차별성과 독창성을 더욱 강조했다. 또한, 개별 옵션 선택 대비 높은 가격 경쟁력과 상품성은 물론 100대 한정이라는 희소성까지 동시에 확보했다고 포르쉐코리아는 설명했다.

외관은 기존 파나메라 4 모델에 스포츠 디자인 패키지, 21인치 스포츠 디자인 휠, 익스클루시브 디자인 테일라이트가 적용됐다. 양쪽 도어 하단과 후면에 적용된 가드 레드 컬러의 ‘Panamera’ 레터링은 시각적인 희소성을 한층 높인다. 스포츠 디자인 패키지를 통해 차체 하단부를 외장 컬러와 동일하게 마감해, 무광 블랙 디테일과의 조화를 통해 차체를 더욱 낮고 스포티하게 연출했다.

실내는 보르도 레드를 중심으로 구성된 레드 컬러 테마가 특징이다. 인테리어 트림 패키지와 안전벨트, 스포츠 크로노, 디지털 레브 카운터에 동일한 컬러를 적용했으며, 플로어 매트와 차량 키 역시 패키지로 제공돼 내외관 전반에 걸친 일관된 익스클루시브 감성을 완성했다.

파나메라 레드 익스클루시브 국내 판매 가격은 부가세를 포함해 2억530만원부터다. 고객 인도는 올해 중순부터 시작될 예정이다.