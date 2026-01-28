[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단(중진공) 강석진 이사장이 28일 전라북도 전주시 대성동에 건립 중인 전북연수원 공사 현장을 방문해, 건설공사 발주자의 안전의무 이행 사항을 직접 점검했다.

이번 현장 점검은 공공기관 발주 공사의 안전관리 책임을 강화하고 중대재해를 사전에 예방하기 위한 현장 관리 체계를 확인하기 위해 마련됐다.

강 이사장은 현장의 작업 환경과 근로자들의 안전 장비 착용 상태를 꼼꼼히 살피는 한편, 사고 예방을 위한 철저한 현장 감독을 당부했다. 공사 현장 곳곳을 돌며 관계자들과 안전 수칙을 공유하고, 추위로 인한 근로자들의 건강 관리에도 각별히 신경 쓸 것을 지시했다.

중진공은 전북연수원이 내년 완공되면 디지털 전환과 신산업 분야 등 지역 특화 산업에 맞춘 교육 프로그램을 운영해 지역 경제 활성화와 인재 육성에 나설 계획이다. 이를 통해 전북연수원은 전북 지역 중소벤처기업의 역량 강화를 위한 핵심 교육 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.

강 이사장은 “지역 인재를 키워낼 소중한 배움터인 만큼, 설계부터 완공까지 모든 과정이 ‘안전’이라는 토대 위에서 이뤄져야 한다”며 “현장의 무사고·무재해는 물론, 완공 후 이곳을 찾을 교육생들이 배움에만 전념할 수 있도록 안전하고 쾌적한 연수 환경을 조성하는 데 끝까지 최선을 다하자”고 말했다.