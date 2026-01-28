공공청사 예정부지 50면+LH 현장사업소 70면

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시가 군자동 일대의 고질적인 주차난 해소에 총력을 기울이고 있는 가운데 시흥거모 공공주택지구 내 공공청사 예정부지를 활용한 임시주차장을 조성하고, LH 현장사업소 주차장을 개방하는 방안을 LH와 협의를 통해 추진한다고 28일 밝혔다.

이번 조치는 거모지구 인근 주거지역의 주차 환경을 개선하기 위한 것으로, 인근에는 도일초등학교와 군자중학교, 군자디지털과학고등학교가 밀집해 있어, 불법주정차로 인한 교통 혼잡과 안전사고 위험이 지속돼 왔다.

시는 공공청사 예정부지에 약 50면(약 2500㎡) 규모의 임시주차장을 조성해 2월 중 공사를 마무리하고, 3월에 무료로 개방할 계획이다. 특히, 임시주차장은 공공청사 조성 일정에 지장 없는 범위 내에서 운영할 계획으로, 향후 3년간 운영할 예정이다.

아울러, LH 현장사업소 주차장 약 70면을 추가로 개방해 총 120면의 주차 공간을 지역 주민에게 제공한다. 이를 통해 주민들은 별도의 비용 부담 없이 더욱 안전하고 편리하게 주차 공간을 이용할 수 있을 것으로 기대된다. LH현장사업소 주차장은 지난 1월부터 개방했으며, 직원과 방문객 이용을 고려해 평일·주말 구분 없이 오후 6시부터 오전 7시까지 운영되고 있다.

이번 주차장 개방은 공공기관이 사용 예정이거나 사용 중인 공간을 지역사회와 적극적으로 공유하는 상생 사례로, 주민 생활 불편을 최소화하고 지역과 함께하는 공공주택사업의 취지를 실현하는 데 의미가 있다.

시 관계자는 “이번 주차 공간 개방을 통해 군자동 주민들의 주차 불편이 다소나마 해소되길 기대한다”며, “앞으로도 지역 주민의 생활 편의를 높일 수 있는 다양한 방안을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 밝혔다.