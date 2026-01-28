광주청년일자리스테이션 상무, 2026 청정팝스 개최

손금 체험, 타로 체험 등 참여형 프로그램

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교 산학협력단이 위탁 운영하는 광주청년일자리스테이션 상무센터(센터장 조유근, 광주대 회계세무학과 교수)는 오는 2월 26일 지역 청년을 위한 청년정책 홍보 행사인 ‘청정팝스(청년정책 팝업스토어)’를 개최한다.

‘청정팝스’는 매월 마지막 주 상무센터에서 운영하는 프로그램으로, 청년들이 다양한 청년 고용정책과 지원제도를 보다 쉽고 친근하게 이해하고 직접 체험할 수 있도록 기획됐다.

이번 행사는 광주지역 청년들을 대상으로 청년정책 전반에 대한 안내와 함께 손금 체험, 취업 타로 체험 등 청년들의 흥미를 반영한 참여형 프로그램이 마련됐다.

상무센터에서는 청정팝스 외에도 2월 한 달 동안 취업·진로·심리·일상 회복을 주제로 한 다양한 청년 맞춤형 프로그램을 운영 중이며, 연중 상시 청년상담, 청년정책 연계, 역량강화 프로그램 등을 통해 지역 청년들의 일과 삶을 지원하고 있다.

조유근 상무센터장은 “이번 행사를 통해 청년들이 정책을 보다 쉽게 이해하고 체험할 수 있기를 기대한다. 앞으로도 청년이 쉽게 접근하고 체감할 수 있는 프로그램을 지속적으로 운영할 계획”이라고 말했다.