[헤럴드경제=김보영 기자] 탈세 혐의로 국세청으로부터 200억원이 넘는 세금 추징을 통보받은 가수 겸 배우 차은우의 영상이 국방홍보원(KFN) 채널에서도 사라졌다.

28일 국방홍보원이 운영하는 유튜브 채널 ‘KFN 플러스’에서는 ‘그날 군대 이야기’ 차은우 편 영상이 모두 비공개 상태로 전환됐다. 현재 해당 영상에는 ‘동영상을 재생할 수 없음’이라는 안내 문구가 표시되고 있다.

차은우는 지난해 7월 육군 현역으로 입대한 뒤 지난달 말부터 국방홍보원이 제작하는 ‘그날 군대 이야기’ 시리즈의 새 스토리텔러로 나서 총 4편에 출연했다. 이 시리즈는 배우 송강, 그룹 NCT 멤버 태용 등이 군 복무 중 참여했던 인기 콘텐츠다. 차은우는 영상에서 한국전쟁 당시 미군 딘 헤스 대령과 러셀 블레이즈델 군목이 전쟁 고아들을 제주도로 피란시킨 사연을 소개했다.

차은우를 둘러싼 탈세 의혹이 불거진 이후 광고계에 이어 공공기관까지 조치에 나서면서 파장이 확산되는 모습이다. 앞서 신한은행과 스킨케어 브랜드 아비브, 패션 브랜드 마리떼 프랑소와 저버 등은 유튜브와 SNS에서 차은우가 출연한 광고 영상과 이미지를 삭제했다.

차은우는 최근 국세청으로부터 200억원이 넘는 소득세 추징 통보를 받았다는 보도가 나오며 탈세 의혹에 휩싸였다. 국세청은 차은우가 모친이 설립한 법인과 매니지먼트 용역 계약을 체결해 최고 45%에 달하는 개인 소득세율 대신 20%포인트 이상 낮은 법인세율을 적용받으려 한 것으로 보고 있다. 국세청은 해당 법인이 실질적인 용역 제공이 없는 페이퍼컴퍼니라고 판단한 것으로 알려졌다.

이에 대해 차은우의 소속사 판타지오는 “이번 사안은 차은우의 모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상에 해당하는지가 주요 쟁점인 사안”이라며 “현재 최종적으로 확정이나 고지된 사안이 아니다”라고 해명했다.

차은우 역시 지난 26일 자신의 인스타그램을 통해 “이번 일을 계기로 대한민국 국민으로서 납세 의무를 대하는 제 자세가 충분히 엄격했는지 스스로 돌아보며 깊이 반성하고 있다”며 “관계 기관의 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 책임을 다하겠다”고 밝혔다.