1월 30일부터 정부 광고 통합지원시스템 누리집서 공개 기관별·월별 광고 집행 내역 열람 가능

[헤럴드경제=김현경 기자] 연 1회 공개하던 정부 광고 집행 내역을 올해부터는 매달 공개해 투명성을 강화한다.

문화체육관광부는 오는 30일부터 정부 광고 통합지원시스템 누리집(GOAD)을 통해 매월 정부 광고 집행 내역을 공개한다.

문체부는 2018년 ‘정부광고법’ 시행 후 3개년(2019~2021년)의 집행 내역을 2022년에 최초로 공개했다. 이후 매년 6월 직전년도 집행 내역을 공개해 왔으나, 앞으로는 공개 주기를 월 단위로 대폭 단축한다. 이에 따라 1월 30일에는 직전 월인 12월을 포함해 2025년 정부 광고 집행 내역을 우선 공개하고, 2월부터는 월말에 직전 월의 집행 내역을 공개하며 월별 공개를 시행할 예정이다.

국민의 자료 열람 및 활용 편의성도 크게 개선했다. 기존에는 해당 자료를 열람하려면 누리집 화면에서도 여러 단계를 거쳐야 했으나, 이제는 누리집 첫 화면의 전용 배너를 한 번 누르면 바로 데이터에 접근할 수 있다. 누구나 회원 가입이나 로그인 없이 자유롭게 누리집에서 정부 광고 집행 내역을 확인할 수 있다.

또한 기존 단순한 집계표 나열에서 벗어나 국민이 직관적으로 데이터를 이해할 수 있도록 ‘쉽게 보는 통계’를 신설해 시각화 자료를 제공하고, 누리집 내 별도 상세 검색을 통해 확인해야 했던 중앙부처의 매체 유형별 광고 집행액 등 기관별 상세 현황도 요약해 알기 쉽게 제공한다.

문체부 정책 담당자는 “정부 광고 집행 내역의 월별 공개는 기관별 홍보 예산 집행에 대한 국민의 감시를 강화하는 계기가 될 것”이라며 “이를 통해 중앙부처와 지자체, 공공기관이 정부 광고 예산을 더욱 효율적이고 투명하게 집행하도록 하겠다”고 밝혔다.