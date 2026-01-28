남성 비중 36% 역대 최고, 중소기업 확산 뚜렷

[헤럴드경제=김용훈 기자] 지난해 출산휴가와 육아휴직 등 일·가정 양립 제도의 혜택을 받은 근로자가 처음으로 30만명을 넘어섰다. 특히 육아휴직 사용자 3명 중 1명 이상이 남성으로 나타나며, 남성 육아휴직이 제도 정착 단계에 접어들었다는 평가가 나온다.

28일 고용행정통계에 따르면 지난해 일·가정 양립 제도 수급자는 33만9530명으로 집계됐다. 전년도 25만5119명(월별 합계 기준)보다 8만4411명 늘어 1년 새 33.1% 증가했다.

이 가운데 육아휴직 사용자는 18만4519명으로, 2024년 13만2695명 대비 5만1824명(39.1%) 늘었다. 일·가정 양립 제도 확대에 힘입어 육아휴직 사용자는 2년 연속 증가세를 이어갔다.

특히 남성 육아휴직자는 6만7196명으로 전체의 36.4%를 차지하며 역대 최고치를 기록했다. 2024년 4만1830명과 비교하면 60.6% 급증한 수치다. 2015년 남성 육아휴직자가 4872명(5.6%)에 불과했던 점을 고려하면, 10년 새 약 13.8배 증가했다.

전반적인 육아휴직 이용률을 보면 중소기업 근로자의 증가세가 두드러졌다. 100인 미만 사업장 소속 근로자는 8만6323명으로 전체의 46.8%를 차지해 전년보다 비중이 1.3%포인트(p) 늘었다. 300인 미만 사업장 역시 11만903명(60.1%)으로 전년 대비 1.3%p 상승했다.

다만 남성 육아휴직은 기업 규모별 격차가 여전히 컸다. 전체 육아휴직에서 1000인 이상 사업장이 차지하는 비중은 26.7%였지만, 남성 육아휴직만 놓고 보면 33.8%로 크게 높아졌다. 반면 5인 미만 사업장은 전체 육아휴직 비중이 11.2%였으나, 남성 육아휴직 비중은 8.6%에 그쳤다.

임금 수준에 따른 차이도 확인됐다. 통상임금이 높을수록 육아휴직 사용 비중이 커져, 월 300만원 이상 근로자가 9만4937명으로 전체의 51.5%를 차지했다. 210만원 이상 근로자는 전체의 92.6%에 달했다.

한편 육아기 근로시간 단축 사용자는 3만9407명으로 전년 2만6638명보다 1만2769명(47.9%) 증가했다. 절대 규모는 육아휴직보다 작지만 증가율은 육아휴직(39.1%)보다 1.23배 높았다. 이 제도는 300인 미만 중소기업 근로자가 전체의 65.1%(2만5658명)를 차지해 육아휴직보다 중소기업 활용도가 더 높은 것으로 나타났다.

이번 통계는 월별 통계를 합산해 산출한 수치로, 연간 기준으로 환산할 경우 일부 수치는 소폭 달라질 수 있다.

노동부 관계자는 “육아휴직 급여 인상과 중소기업 대상 지원 확대 등 정책 효과가 점차 나타나고 있다”며 “올해는 ‘육아기 10시 출근제’ 도입과 함께 대체인력·업무분담 지원금 상향 등을 통해 일·가정 양립 제도를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.