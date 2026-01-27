삿포로 게스트하우스 직원이 SNS에 폭로 日누리꾼들 “중국인 비매너 지나쳐” 질타

[헤럴드경제=나은정 기자] 일본 홋카이도의 한 게스트하우스에 중국인 관광객들이 머물고 간 뒤 엉망이 된 사진이 온라인상에 공개돼 빈축을 사고 있다.

삿포로의 한 게스트하우스에서 일한다는 남성 A씨는 지난 23일 자신의 SNS에 “젊은 중국인 여성 관광객 두 명이 체크아웃한 방이 쓰레기장이었다”며 여러 장의 사진을 게시했다. 그는 “객실 상태가 믿을 수 없을 정도로 엉망이었다”며 “어떻게 이런 상태로 지냈는지 이해할 수가 없다”고 토로했다.

공개된 사진에는 젖은 수건과 휴지, 쓰레기가 마구 섞인 화장실, 먹고 치우지 않은 컵라면 용기와 휴지 등 쓰레기가 바닥에 널브러진 객실 내부 모습이 고스란히 담겼다.

게스트하우스 측은 숙소 이용 규정에 따라 해당 투숙객들에게 추가 청소비를 요구했지만, 관광객들이 이를 거부하면서 한때 언쟁이 벌어진 것으로 전해졌다.

이후 양측이 실랑이 끝에 가까스로 합의하면서 논란은 일단락 됐다. A씨는 자신의 SNS에서 문제가 된 객실 사진을 삭제했다. 다만 게시물은 삭제 전까지 1000만회가 넘는 조회수를 기록하며 누리꾼의 시선을 붙잡았다.

누리꾼 사이에서는 충격적이라는 반응이 잇따랐다.

일본 누리꾼들은 “중국인들은 기본적인 예절을 지키지 않는다”, “우리나라엔 제발 중국인들이 오지 않길 바란다”, “이건 정말 도가 지나친 행동”이라는 등 날선 반응을 보였다. 중국 누리꾼 사이에서도 “나라 망신이다”, “중국의 명예를 실추시켰다”며 자성의 목소리가 나왔지만, 일각에서는 “개인의 일탈을 국적 문제로 확대해서는 안 된다”는 지적도 제기됐다.

이번 논란은 대만 문제를 둘러싼 일본과 중국 간 외교적 긴장이 고조되고, 중국 정부가 자국민에게 일본 여행 자제를 권고한 상황과 맞물리며 더욱 화제가 됐다.

한편 다음달 중국 최대 명절인 춘절(설)을 맞아 그간 중국인의 대표 여행지로 꼽혀온 일본이 선호도 순위에서 밀려나고 있는 것으로 나타났다.

지난 26일 중국 온라인 여행사 취날에 따르면 1월 중순부터 춘절 연휴 기간(2월 15∼23일)까지 해외 호텔 예약 상위 10개 목적지는 태국, 한국, 말레이시아, 홍콩, 싱가포르, 러시아, 베트남, 마카오, 호주, 인도네시아 순으로 집계됐다. 일본은 순위에 포함되지 않았다.