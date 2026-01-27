26일 시청 비전홀에서 열린 ‘2026년 제1회 반도체산업 경쟁력강화위원회’에서 성명서 채택 - 정부에 용인의 반도체 클러스터 지속 성장 위한 정책 구현, 전력ㆍ용수 공급 등 수립된 국가계획차질없는 추진 촉구 - 이상일 시장 “경쟁력강화위 성명을 정부가 무게 있게 받아들여 정부가 할 일을 책임있게 진행해야”

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)의 반도체산업 경쟁력강화위원회(이하 경쟁력강화위원회)가 용인에 조성 중인 반도체 클러스터 국가산단을 정부가 계획대로 신속하게 추진할 것을 촉구하고 나섰다.

반도체 전문가들로 구성된 이 위원회는 26일 오후 시청 비전홀에서 열린 ‘2026년 제1회 반도체산업 경쟁력강화위원회’에서 대한민국 반도체산업 경쟁력을 키우려면 ‘속도’와 ‘정책의 신뢰성’이 뒷받침돼야 한다고 강조했다.

경쟁력강화위원회 측은 ‘용인 반도체 국가산단 지방 분산’ 논란에 대해 깊은 우려를 표하고, ‘AI초강대국 도약’이라는 정부의 국가적 비전에 맞춰 대한민국 반도체산업의 골든타임을 지켜내기 위해 성명을 발표했다고 설명했다.

경쟁력강화위원회는 성명서를 통해 연구개발과 생산현장의 물리적 거리는 반도체산업 경쟁력 저하로 이어질 것이라고 설명했다. 반도체 초미세 공정의 성공은 연구개발과 생산라인의 즉각적 대면 미팅을 통한 피드백에 달려 있고, 생산시설을 물리적으로 분리하면 기술 개발 속도 저하와 고객 대응 문제가 발생해 글로벌시장 선점 기회를 상실할 수 있다는 것이다.

또, 용인의 반도체 클러스터 구축은 전국의 반도체산업 생태계와 동반 성장한다는 점도 강조했다. 반도체산업의 경쟁력 확보는 반도체 제조시설과 함께 반도체 소재·부품·장비 생태계를 동반해야 한다는 것이다.

경쟁력강화위원회는 용인의 반도체 클러스터가 글로벌 경쟁력을 갖춰야 ▷구미 반도체 소부장 국가산업단지 ▷안성 소부장 특화단지 ▷부산 전력반도체 소부장 특화단지와 함께 성장할 수 있을 것이라고 밝혔다.

용인특례시가 반도체산업의 전략적 요충지라는 점도 강조했다. 경쟁력강화위원회는 반도체 제조 기업과 소재·부품·장비 기업의 집적화된 인프라가 지속적으로 성장하기 위해서는 전략적 요충지인 용인의 반도체 클러스터에 대한 투자의 집적이 이뤄져야 한다는 의견을 피력했다.

경쟁력강화위원회는 정부의 정책 일관성이 기업 투자의 가장 중요한 전제 조건이라고 강조했다. 반도체산업은 초기 투자부터 가동까지 약 7년 이상의 시간이 소요되는 ‘타이밍 산업’으로, 정부가 이미 승인한 계획을 신속하게 실행해 예정된 가동 목표를 달성해야 치열한 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있다고 했다.

‘용인특례시 반도체산업 경쟁력강화위원회’는 국가 균형 발전 가치와 반도체산업의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 방안을 정부에 건의했다.

경쟁력강화위원회는 정부에 ▷용인의 반도체 클러스터의 글로벌 경쟁력 확보와 지속 성장을 위한 정책 구현 ▷전력과 용수 공급 등 이미 수립된 국가 차원에서 수립한 계획의 차질없는 추진 ▷용인에 구축한 반도체산업 생태계를 토대로 글로벌 수준의 우수인재 유치와 정착, 육성을 위한 실효성 있는 전략 추진 등을 촉구했다.

이와 관련해 이상일 용인특례시장은 “글로벌 반도체 패권 전쟁은 국가 생존과 직결된 디지털시대의 또 다른 안보 전쟁이라고 해도 과언이 아닐 것”이라며 “교통ㆍ교육 등의 인프라와 인재들의 정주여건이 잘 갖춰져 있고, 반도체 소재ㆍ부품ㆍ장비ㆍ설계기업 등이 포진되어 있는 용인ㆍ수원ㆍ성남ㆍ화성ㆍ평택ㆍ이천ㆍ안성 등 경기 남부권의 반도체 생태계를 무시하고 용인 반도체 국가산단과 일반산단을 이전하려는 시도는 용인 뿐 아니라 경기남부, 나아가 대한민국의 미래를 망치겠다는 것이라는 지적이 나오는 상황에서 경쟁력강화위원회가 나라를 위해 충심어린 충고를 했다”라고 평가했다.

이 시장은 “용인시 반도체경쟁력강화위원회 성명에 담긴 내용을 정부가 무게 있게 받아들여 정부가 해야 할 일을 책임있게 진행해 주기 바란다”고 말했다.

<성명서>

반도체 산업의 골든 타임, ‘속도’와 ‘정책의 신뢰성’이 경쟁력입니다

우리 용인시 반도체산업 경쟁력강화위원회 일동은 ‘용인 반도체 국가산단 지방 분산’ 논란에 대해 깊은 우려를 표합니다. 글로벌 반도체 패권 전쟁은 국가 생존과 직결된 첨단 안보 전쟁이며, 인프라가 집적된 경기 남부권 반도체 클러스터를 중심으로 한 신속한 생태계 구축은 결코 타협할 수 없는 국가적 과제입니다. 이에 우리는 ‘AI초강대국 도약’이라는 정부의 국가적 비전에 발맞추어, 대한민국 반도체 산업의 골든타임을 지켜내기 위해 다음과 같이 성명서를 발표합니다.

1. 연구개발(R&D)과 생산 현장의 물리적 거리는 경쟁력 저하로 이어집니다.

초미세 공정의 성공은 연구개발과 생산라인 간의 즉각적인 대면 미팅을 통한 피드백에 달려 있습니다. 생산 시설을 물리적으로 분리할 경우, 기술 개발 속도 저하 및 고객 대응 문제 해결 지연으로 인해 글로벌 시장 선점 기회를 상실하게 됩니다.

2. 용인 반도체 클러스터의 구축은 전국 반도체 생태계와 동반성장 합니다.

첨단 반도체 산업의 글로벌 경쟁력 확보 유무는 단순히 반도체 제조 시설만 필요한 것이 아니라, 첨단 반도체 생태계를 지원하는 소부장 생태계가 동반되어야 합니다. 이미 경기 남부에 글로벌 경쟁력 있는 소부장 생태계가 이루어져 있고, 지속적인 소부장 생태계 발전을 통해 우리나라 첨단 반도체 제조의 국가적 경쟁력을 확보하는 것이 필요합니다. 또한, 용인 반도체 클러스터가 글로벌 경쟁력을 갖추어야 구미 반도체 소부장 국가산업단지, 안성 소부장 특화단지, 부산 전력반도체 소부장 특화단지 등과 동반성장할 수 있습니다.

3. 기업의 입지에서 전략적 요충지인 ‘용인 반도체 클러스터’가 효율적입니다.

대한민국 수출에서 전체의 25%를 차지하는 반도체 산업은 대만, 미국, 일본 등과 치열한 글로벌 경쟁을 하고 있습니다. 이미 구축된 반도체 제조 기업과 소부장 기업의 집적화된 인프라가 지속 성장하기 위해서는 전략적 요충지인 용인 반도체 클러스터에 집적 투자함으로써 우리나라 반도체의 글로벌 지속 성장을 극대화해야 합니다.

4. 정책의 일관성은 기업 투자의 가장 중요한 전제 조건입니다.

반도체는 초기 투자부터 가동까지 7년 이상의 시간이 소요되는 ‘타이밍 산업’입니다. 이미 승인된 계획을 적극적으로 실행함으로써 2027~2030년으로 예정된 가동 목표를 달성해야 치열한 글로벌 경쟁 속에서 살아남을 수 있습니다.

이에 우리는 국가 균형 발전의 가치와 반도체 산업의 글로벌 경쟁력 확보라는 두 가지 목표를 지혜롭게 달성하기 위해 다음과 같이 정부에 건의합니다.

첫째, 용인 반도체 클러스터는 지역 반도체 첨단 국가산업단지와 소부장 특화단지의 육성과 동반 성장됨을 인식하고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 용인 반도체 클러스터가 지속 성장할 수 있도록 정책을 구현해 주십시오.

둘째, 전력과 용수 공급 등 이미 수립 되어 있는 국가 차원의 계획들이 시기를 놓치지 않고 차질 없이 추진될 수 있도록 적극 노력해 주십시오.

셋째, 용인에 구축된 건강한 반도체 제조와 반도체 소부장 생태계를 토대로 글로벌 수준의 우수인재를 유지·정착·육성하기 위한 제도적·재정적 지원을 강화하여 지속적인 반도체 산업발전의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 우수인재 확보 전략이 실효성 있게 추진되도록 강력히 요청드립니다.

우리는 대한민국 반도체 산업이 흔들림 없는 국가적 지원 속에서 글로벌 지속 성장하기를 간절히 바라며, 언제 어디서든 전문가로서 필요한 역할을 다하겠습니다.

2026. 1. 26

용인시 반도체경쟁력강화위원회 위원 일동