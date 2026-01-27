[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 27일 고(故) 이해찬 전 국무총리의 빈소를 조문할 예정이다.

조정식 대통령 정무특보는 이날 서울대병원 장례식장에 마련된 이 전 총리의 빈소에서 “이 대통령이 업무를 마친 뒤 오늘 중으로 빈소를 찾을 예정”이라고 전했다.

앞서 이 대통령은 지난 25일 이 전 총리의 별세 소식에 “민주주의 역사의 큰 스승을 잃었다”며 고인을 추모했다.