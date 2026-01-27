[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 27일 고(故) 이해찬 전 국무총리의 빈소를 조문할 예정이다.
조정식 대통령 정무특보는 이날 서울대병원 장례식장에 마련된 이 전 총리의 빈소에서 “이 대통령이 업무를 마친 뒤 오늘 중으로 빈소를 찾을 예정”이라고 전했다.
앞서 이 대통령은 지난 25일 이 전 총리의 별세 소식에 “민주주의 역사의 큰 스승을 잃었다”며 고인을 추모했다.
국민의힘 주식 및 디지털자산 밸류업 특별위원회가 디지털자산기본법 핵심 쟁점인 스테이블코인 발행 주체를 두고 ‘은행권 중심(50%+1)부터 허용’에 합의한 것으로 파악되었으나 자체 통합안을 마련 중인 여당이 은행권 중심에 반대하는 입장인 만큼 최종 법안 형태에 난항이 예상된다.
“먹방 이젠 식상하다했더니” ‘쯔양’ 하루 80만원 음식 시켜 먹고, 돌려받은 포인트 ‘시끌’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “하루 80만원 음식 시켰더니, 포인트가 5만원” 음식 배달비만 연간 4000만원이 넘는 것으로 알려진 먹방 유튜버 ‘쯔양’이 최근 하루 종일 배달 음식을 주문한 뒤 쌓인 포인트로 장을 보는 모습이 영상으로 공개돼 화제다. 쯔양은 햄버거·피자·떡볶이 등 배달 음식과 함께 장보기 서비스를 통해 소고기와 과일까지 주문했고, 하루 주문 금액은 80만1200원에 달했다. 이 과정에서 쌓인 요기요 포인트는 5만6235원대였다. 먹방 유튜버가 아닌 일반인도 5~6번만 요기요 배달 앱을 사용하면 한 끼 정도는 무료로 먹을 수 있는 셈이다. 지난 16일 공개된 이 영상은 유튜브 조회 수 160만회를 넘어섰다. 요기요가 최근 론칭한 적립형 포인트 제도 ‘무한적립’에 대한 소비자 반응이 뜨겁다. 요기요는 ‘무한적립’ 프로그램을 통해 주문 금액의 일정 비율을 현금처럼 쓸 수 있는 포인트로 돌려주고 있다. 일반 이용자는 주문 금액의 1%, 구독 서비스인 ‘요기패스X’ 가입자는
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.