[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청은 산불진화대원의 현장 대응 역량을 높일 교관을 양성키 위해, 산림항공본부와 5개 지방산림청 소속 실무 책임자 36명을 대상으로 ‘산불진화교육 교관 양성 과정’ 교육을 27일~29일까지 산림교육원에서 실시한다고 27일 밝혔다.

이번 교육은 최근 기후재난에 따른 고온·건조한 기상 여건과 강풍 등으로 산불이 초고속·초대형화되는 양상을 보이면서, 현장에서 활동하는 진화대원의 전문성과 숙련도를 높이기 위해 이들을 체계적으로 교육할 전문 교관 인력을 양성키 위해 마련했다.

교육 내용은 산불 행동 분석, 확산 요인(기상·연료·지형), 진화 방법, 현장 안전관리 등 산불 현장에서 요구되는 핵심 내용을 중심으로 구성했으며 기본 보호장비 사용, 응급처치, 모의 산불 훈련, 사례 분석 등 실습 중심의 교육을 통해, 교육 과정을 이끌 수 있는 교관 역량을 갖추는 데 중점을 두고 있다.

교육을 수료한 실무 책임자들은 각 지역에서 산불진화교육을 담당하는 교관으로 활동하며, 전국 산불진화 교육의 수준을 단계적으로 끌어올리는 역할을 하게 된다.

교육에 참여하는 이은학 중부지방산림청 주무관은 “산불 현장에서는 작은 판단 하나가 큰 차이를 만든다”며, “이번 과정은 현장에서 쌓은 경험을 체계적으로 정리해 공유할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

이용권 산림청 산림재난통제관은 “신속하고 안전한 산불대응은 결국 현장에서 활동하는 진화대원의 역량에서 시작된다”며 “이번 교육을 통해 현장 대응력을 실질적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.