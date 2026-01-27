[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교는 26일 대학본부에서 해양무인기술교육센터 주관으로 해양모빌리티 분야의 실증연구 및 기술협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 해양무인이동체의 실해역 실증 기반을 강화해 산학 협력을 통해 관련 기술의 고도화와 산업 확산을 도모하기 위한 것이다.

이번 협약에는 ▷해상크레인 전문기업 ㈜오리엔탈정공 ▷해상구조물 설치 전문기업 한국해양산업㈜ ▷토목안전 및 정밀측정 전문기업 ㈜이아이알앤씨 등 해상 실증 경험과 기술력을 갖춘 3개 기업이 참여했다. 협약 기관들은 해양무인이동체의 진수·회수 및 운용을 위한 무인체계 기반 해상시험 인프라 구축·운영 체계와 실해역 실증 연구 지원체계를 공동협력하기로 합의했다.

협약에 참여한 기업들은 각자의 전문 영역을 바탕으로 해상시험 인프라 구축과 실증 연구를 함께 진행할 예정이다. 진회수 및 장비 운용 기술, 해상구조물 설치 경험, 정밀 계측 및 안전 관리 기술 등이 결합됨으로써 해양무인이동체 실증 연구의 안정성과 신뢰성을 높이는 역할을 수행하게 된다.

국립한국해양대학교는 이러한 산학 협력 구조를 기반으로 해양모빌리티 분야의 공동연구를 확대하고 실무 중심의 교육 프로그램을 개발할 계획이다. 학생과 연구자들은 실제 해상시험 환경에서 무인이동체 운용과 데이터 수집·분석을 경험함으로써, 현장 대응 능력을 갖춘 전문 인력으로 성장할 수 있을 것으로 기대된다.

또 이번 협약을 바탕으로 ▷해양모빌리티 실증 인프라 조성 ▷대학-기업 공동연구 확대 ▷전문인력 양성 및 산업연계 교육 프로그램 개발 ▷부산시 및 관계부처와 연계한 국책 연구개발사업 추진 기반 강화 등을 단계적으로 추진할 예정이다.

이를 통해 국립한국해양대학교는 해양모빌리티 분야의 실증 연구 거점으로서 역할을 강화하고, 지역 산업과 연계된 지속 가능한 연구·교육 생태계를 구축해 나갈 계획이다.