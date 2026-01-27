“엄마들의 건강, 자존감 회복 여정”

LG헬로비전은 신규 오리지널 콘텐츠 ‘꽃보다 미소 (부제 : 엄마, 이젠 웃어요’를 27일 더라이프에서 첫 방송한다고 밝혔다.

이 프로그램은 주 1회 60분 총 10부작으로, 더라이프2와 LG헬로비전 지역채널을 포함해 100만 구독자를 보유한 LG헬로비전 공식 유튜브 채널 ‘헬로라이프’를 통해서도 만나볼 수 있다.

‘꽃보다 미소’는 중장년층 엄마들의 치아 건강과 자존감 회복 여정을 담은 프로그램이다. 단순한 치료를 넘어 평생 가족을 위해 헌신하느라 정작 자신을 돌보지 못했던 엄마들의 삶을 조명하며 효도와 힐링, 감동의 메시지 등 차별적 가치를 전할 예정이다. 이번 프로그램은 가족이 직접 엄마의 사연을 신청하는 사연 모집 형식으로 진행된다. 가족들이 엄마의 사연을 보내면 출연진이 직접 엄마를 찾아가 설루션을 제공한다. 사연자로 선정된 엄마는 전문의의 진단을 바탕으로 임플란트 등 개인별 맞춤 치과 치료를 받게 된다.

프로그램은 치료와 공감을 통해 자신감을 되찾은 엄마가 평소 해보고 싶었지만 하지 못했던 일들에 직접 도전하는 모습도 담아낸다. 출연진의 재능 기부와 선한 영향력이 더해져 힐링 콘텐츠가 될 것이라고 회사 측은 설명했다. 박세정 기자