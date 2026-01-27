인천국제공항 손잡고 왕복 버스 운영 더현대 서울서 4시간 클래스·쇼핑 가능

[헤럴드경제=김진 기자] 현대백화점은 다음 달 19일까지 ‘K-컬처 환승투어’를 운영한다고 27일 밝혔다. 한국을 경유하는 외국인 관광객들이 환승 시간에 쇼핑과 미식 문화를 경험할 수 있는 프로그램이다.

환승투어는 현대백화점과 인천국제공항공사, 한국방문의해위원회, 팔도의 4자 협력으로 진행된다.

매주 목·금·토요일 오전 10시 인천국제공항에서 출발해 더현대 서울에서 약 4시간을 머문 뒤 공항으로 돌아가는 코스다. 인천공항공사가 온라인 사전 예약과 현장 접수를 통해 일자별로 약 40명을 선발한다. 공항과 더현대 서울 간 이동 편의를 위해 왕복 셔틀 서비스가 운영된다.

더현대 서울에 도착한 환승 고객들은 6층 문화센터 ‘CH 1985’에서 전문 강사가 진행하는 한식 쿠킹 클래스에 참여할 수 있다. 쿠킹 클래스에서는 방문 일자별로 궁중 떡볶이, 불고기 김밥, 버섯 잡채 등 한국을 대표하는 메뉴를 직접 만들게 된다. 자유롭게 쇼핑을 할 수도 있다.

외국인 환승객들의 반응은 긍정적이다. 운영 첫 주였던 지난 22~24일 40명 선착순 모집이 사전 예약 단계에서 조기 마감됐다. 두바이, 싱가포르 등 주요 환승 거점 도시들은 환승객 대상으로 쇼핑 시설 중심의 관광상품을 적극 운영하고 있다.

현대백화점은 이번 환승투어 진행을 통해 글로벌 랜드마크로서의 더현대 서울 위상을 공고히 하겠다는 구상이다. 참가 고객에게 볼펜과 엽서, 리유저블백 등 더현대 서울 굿즈 세트를 기념품으로 증정한다. 외국인 전용 멤버십인 H포인트 글로벌 가입 고객에게 사은품도 증정한다.

현대백화점은 외국인 고객 대상 마케팅도 확대해 나간다는 방침이다. 오는 3월에는 더현대 서울 6층에 ‘라이브 서울(Live Seoul)’ 팝업을 설치해 K-뷰티와 K-패션 등을 소개할 예정이다. 퍼스널 컬러 분석을 통한 맞춤형 K-뷰티 상품 추천, K-패션 브랜드로 커스텀 티셔츠 만들기 등의 프로그램을 운영한다.

현대백화점 관계자는 “이번 K-컬처 환승투어를 통해 짧은 환승 시간 안에 대한민국 문화를 압축적으로 경험할 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 외국인 고객의 관심사와 체류 패턴에 맞춘 콘텐츠를 발굴하는 등 마케팅 전략을 고도화해 나갈 계획”이라고 말했다.