곳곳에서 희망퇴직이다. 아예 본사를 서울에서 지역으로 이동하는 회사도 있다. 비용 절감을 위해서다. 현재 유료방송(케이블TV, 위성, IPTV 등)의 현주소다. 유료방송이 초유의 위기 상황으로 몰리고 있다. “이대로 가다간 10년내 유료방송이 사라질 수 있다”는 말이 더이상 엄살처럼 들리지 않는다.

2026년 현재, 국내 유료 방송시장은 글로벌 OTT(인터넷 기반 동영상 서비스)의 급격한 성장으로 전례 없는 위기를 맞고 있다. 유튜브, 넷플릭스 등 글로벌 OTT는 막대한 자본력과 기술력, 그리고 상대적으로 자유로운 규제 환경을 바탕으로 국내 미디어 시장을 빠르게 잠식하고 있다. 반면 국내 유료방송은 여전히 엄격한 규제와 공적 책무를 부여받고 있어 역차별 논란이 끊이지 않는다.

2023년 국내 전체 방송사업 매출은 전년 대비 4.7% 감소하며 최초로 역성장을 기록했다. 방송광고 매출은 19%나 줄었고, 유료방송의 핵심 수익원인 홈쇼핑 매출도 8.1% 감소했다. 유료방송 가입자 역시 마이너스 성장으로 전환, IPTV조차 성장세가 둔화됐다. 반면 OTT 이용률은 2019년 52%에서 2023년 77%로 급증했고, 10~30대의 OTT 사용률은 97%에 달한다. 미디어 소비의 중심이 TV에서 스마트폰, OTT로 이동하면서 전통 방송의 입지는 갈수록 좁아지고 있다.

이 같은 위기의 본질에는 국내 유료방송과 글로벌 OTT 간의 규제 불균형이 자리 잡고 있다. 현행 방송법과 IPTV법은 지상파, 종합유선, 위성, IPTV 등 전통적 방송만을 규제 대상으로 삼고 있다. 이들은 사업 허가, 외국자본 제한, 요금 및 약관 규제, 광고 시간·품목 제한, 방송통신발전기금 납부 등 다양한 의무를 진다. 반면 글로벌 OTT는 전기통신사업법상 부가통신사업자로 신고만 하면 자유롭게 시장에 진입할 수 있고, 외국자본 제한이나 광고 규제, 공적 책무 등에서 사실상 자유롭다.

이처럼 동일·유사 서비스임에도 규제의 강도와 범위가 현격히 다르다. OTT는 신속한 서비스 출시와 맞춤형 광고 등 혁신적 시도를 자유롭게 할 수 있지만, 유료방송은 각종 규제로 인해 시장 변화에 기민하게 대응하기 어렵다. 실제로 IPTV 3사는 시청 데이터 기반 디지털 광고 플랫폼을 구축하고 있지만, 규제 장벽으로 다양한 부가서비스 출시가 쉽지 않다.

유료방송은 매년 7~8조 원 규모의 설비투자와 35만 명 이상의 고용을 창출하며, 콘텐츠 제작사, 홈쇼핑, 광고주 등과 상호 협력하는 선순환 구조를 유지해왔다. 하지만 OTT의 시장 잠식으로 유료방송의 수익 기반이 무너지면서 콘텐츠 제작 수요도 급감하고, 국내 방송산업의 고용과 인프라 투자 역시 위축될 수밖에 없다.

방송과 OTT 간 규제 형평성 문제는 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다. 특히 유료방송이 OTT와 대등하게 경쟁할 수 있도록 서비스 출시·광고 규제 완화, 이용약관 신고제 개선, 신규 서비스 자율 출시 허용 등 단기적 과제부터 신속히 추진해야 한다.

국내 유료방송과 글로벌 OTT 간의 규제 역차별은 단순한 산업 간 경쟁의 문제가 아니다. 대한민국 미디어·콘텐츠 산업의 미래와 직결된 중대한 과제다. 정부와 국회, 산업계 모두가 머리를 맞대고 실효성 있는 규제 개혁에 나설 때다.

박영훈 미래산업부장