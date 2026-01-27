캐릭터 상품 119종 판매…홍대 팝업
올해 인기 캐릭터 IP 협업 확대 방침
[헤럴드경제=김진 기자] CJ올리브영(이하 올리브영)이 2월 한 달간 국내 캐릭터 ‘망그러진 곰’과 올해 첫 협업을 진행한다고 27일 밝혔다.
올리브영은 21개 브랜드와 함께 기획한 119종의 협업 상품을 선보인다. 다양한 뷰티 제품의 패키지에 캐릭터 디자인을 적용하고, 파우치와 동전 지갑 등 증정품을 함께 구성했다. 인형 키링과 텀블러 등도 출시한다. 관련 상품은 전국 오프라인 매장과 국내·글로벌 온라인몰에서 구매할 수 있다.
행사 기간 올리브영 매장과 온라인몰에서 7만원 이상 구매하면 한정판 굿즈를 받을 수 있다. 2월 1일과 13일 두 차례에 걸쳐 캐릭터 얼굴 모양의 쿠션 담요 세트와 수납용 파우치를 각각 선착순 증정한다.
외국인 고객이 많이 찾는 ‘트렌드팟 바이 올리브영 홍대’에서는 2월 1일부터 22일까지 팝업 스토어를 선보인다. ‘망그러진 곰의 특별한 꿈 속’을 주제로 체험 콘텐츠에 참여한 고객에게는캐릭터 굿즈를 제공한다. 현장 구매 고객에게는 구매 금액대에 따라 팝업스토어에서만 받을 수 있는 굿즈를 추가로 증정한다.
웹툰 콘텐츠도 공개된다. 웹툰은 캐릭터 창작자인 유랑 작가와 올리브영의 공식 인스타그램 계정에서 만날 수 있다.
올리브영은 올해 인기 캐릭터 등의 지식재산권(IP)을 활용한 협업을 확대할 방침이다. 올리브영 관계자는 “앞으로도 다양한 IP와의 협업을 통해 고객에게 새로운 경험을 제공하고, 입점 브랜드사와 함께 성장하는 협업 모델을 고도화할 것”이라고 말했다.
soho0902@heraldcorp.com