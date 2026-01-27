‘2026년 신년 농협금융 경영전략회의’

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협금융지주는 ‘2026년 신년 농협금융 경영전략회의’를 지난 26일 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 회의는 경기 고양 소재 NH인재원에서 열린 가운데 이찬우 회장과 계열사 CEO, 부사장 등 약 80여명이 참석했다.

2025년도에 우수한 성과를 거둔 회사와 직원들에 대한 시상을 시작으로 경영전략과 경영관리 방향 논의, 고객중심 시각(AT Kearny 김은영 파트너)과 혁신과 도전(산악인 엄홍길)을 주제로 한 외부 특강, 금융사고 예방을 위한 윤리경영 실천 결의 등 다양한 콘텐츠로 진행됐다.

또한 이날 회의에서는 이찬우 회장과 계열사 CEO 간의 경영 협약식도 진행되었다. 이번 협약은 미래 불확실성이 커지는 경영 환경 속에서 자회사별 경영목표를 책임감 있게 달성하여 그룹의 내실을 다지고, 지속가능한 성장 기반을 공고히 하기 위해 체결됐다.

이찬우 회장은 금융의 본질은 신뢰에 있음을 강조하며 소비자보호업무 체계 내실화와 내부통제 강화를 주문했다. 지난 1월 9일 정부가 발표한 2026년 경제성장전략과 연계한 농협금융의 대응 방향을 제시하고, 생산적·포용금융 활성화를 위한 혁신적인 아이디어의 사업화와 KPI 반영을 주문했다. 특히 정부 정책 방향에 새로운 사업 기회가 있음을 강조하며 사회적 가치와 농협금융이 함께 성장하는 선순환 구조를 완성해 나가자고 당부했다.