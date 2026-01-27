中 배경으로 유니온페이 혜택 소개

[헤럴드경제=김현일 기자] LG그룹의 광고계열사인 HSAD가 글로벌 결제 브랜드 유니온페이의 신규 광고 캠페인 ‘HAVE A NICE PAY’를 27일 공개했다.

이번 캠페인은 2024년 11월 말부터 중국의 무비자 정책 시행 이후 확대되고 있는 중국 여행 수요를 겨냥했다. 중독성 강한 CM송과 함께 유니온페이가 제공하는 결제 편의성과 혜택을 강조했다.

유니온페이는 중국을 비롯해 전 세계 183개 국가 및 지역에서 사용 가능한 글로벌 결제 브랜드다. 알리페이나 위챗 앱에 유니온페이 카드를 등록해 결제할 경우 3% 수수료 면제 혜택을 제공한다.

한국인들에게 인기 있는 가맹점인 릴리안 베이커리, 하이디라오, 헤이티, RT마트 등에서 유니온페이로 결제하면 즉시 할인 혜택을 받을 수 있다.

일부 쇼핑 가맹점에서는 최대 40%까지 할인된다. 아울러 유니온페이 브랜드의 우리카드로 결제하면 11% 즉시 할인이 적용된다. NH카드, IBK카드, 삼성카드로 결제 시 10% 즉시 할인 혜택이 제공된다.

HSAD는 지난 9일 인공지능(AI)으로 제작한 티징 영상도 선보였다. 호주의 캥거루, 싱가포르의 멀라이언, 프랑스의 생각하는 사람 조각상 등 전 세계 주요 랜드마크들이 등장해 CM송을 부르는 모습을 담아 핵심 메시지를 위트 있게 전달했다.

이번 광고의 기획 및 제작을 총괄한 HSAD 관계자는 “유니온페이 사용만으로 중국 여행의 결제 경험이 달라진다는 메시지를 담고자 했다”며 “직관적인 카피와 중독성 있는 CM송을 통해 유니온페이가 제공하는 차별적인 결제 경험을 더 많은 소비자들이 인식할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

HSAD와 유니온페이는 상반기 중 해외여행 콘셉트의 캠페인도 공개할 예정이다.