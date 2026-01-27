프리미엄 쇼핑몰 ‘완샹후이’에 신규 매장…삼계탕·떡볶이도 선봬

[헤럴드경제=강승연 기자] 제너시스BBQ 그룹이 최근 중국 광둥성 선전시 바오안구에 ‘BBQ 빌리지 선전 화이더 완샹후이점(사진)’을 열었다고 27일 밝혔다.

광둥성 남부에 있는 선전은 홍콩과 맞닿은 도시다. 지난 1978년 중국 최초 경제특구로 지정된 이후 중국에서 가장 빠르게 성장했다. 개혁개방의 상징 도시로 불리며, 상하이·베이징과 함께 중국 3대 고소득 도시로 평가받는다.

특히 선전은 IT·금융업 비중이 높고, 삼성·LG·애플·화웨이 등 글로벌 IT 대기업 및 제약·테크 기업이 대거 진출해 있어 ‘중국의 실리콘밸리’로 불린다. 코트라(KOTRA) 추산 약 1798만 인구(2024년 말 기준)가 거주하고 있으며, 2년 연속 광둥성 내 인구 증가율 1위를 기록했다.

‘BBQ 빌리지 선전 화이더 완샹후이점’은 바오안구 화이더 지역의 ‘완샹후이’에 31평 규모로 조성됐다. 주거 밀집 지역과 오피스 타워, 대형 상업시설이 혼합된 입지다. 쇼핑과 여가를 즐기는 현지인과 관광객이 몰려 유동 인구가 풍부하다.

매장에서는 황금올리브치킨, 양념치킨, 치즐링, 허니갈릭스 등을 비롯해 부대찌개, 삼계탕, 로제떡볶이, 김치볶음밥, 김치전, 치즈볼을 선보인다. 한 자리에서 다양한 K-푸드를 경험할 수 있도록 했다.

BBQ 관계자는 “선전은 혁신 산업과 소득과 소비가 높은 소비층이 집약된 중국 남부의 전략 거점”이라며 “선전 1호점 오픈을 계기로 남부 핵심 시장까지 외연을 넓혀 중국 전역을 아우르는 K-푸드 대표 브랜드로 자리 잡겠다”고 말했다.