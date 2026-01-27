소비 목적·생활 방식별 카드 상품 체계화

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드는 고객의 다양한 소비 패턴과 라이프스타일을 보다 직관적으로 반영하기 위해 신규 상품 브랜드 체계 ‘ALL·YOU·NEED’를 선보인다고 27일 밝혔다.

‘ALL·YOU·NEED’는 카드 혜택을 보다 쉽게 이해하고 선택할 수 있도록 설계된 KB국민카드의 새로운 상품 브랜드 체계이다. 고객의 일상 전반은 물론 개인별 라이프스타일과 특정 목적 소비까지 폭넓게 아우르는 것이 특징이다.

KB국민카드는 이번 브랜드 체계 개편을 통해 고객 중심의 상품 포트폴리오를 한층 체계화하고, 카드 선택 과정에서의 고민을 줄인다는 계획이다.

이번 브랜드 체계는 모든 순간(ALL) 당신만을 위해(YOU) 꼭 필요한(NEED) 3개의 라인으로 준비됐다. ▷일상 전반에서 활용 가능한 혜택을 제공하는 ‘ALL’ ▷고객의 라이프스타일에 맞춘 소비 영역을 중심으로 설계된 ‘YOU’ ▷교육비와 의료비 등 특정 지출 영역에 초점을 맞춘 ‘NEED’로 구성된다.

‘ALL’ 라인은 폭넓은 사용처에서 활용 가능한 기본 혜택을 중심으로 설계해, 소비 패턴 변화와 관계없이 안정적으로 사용할 수 있는 카드 선택 기준을 제시한다. ‘YOU’ 라인은 주요 생활 소비 영역을 중심으로 고객의 라이프스타일 특성을 반영해, 일상 속에서 자연스럽게 혜택을 체감할 수 있도록 구성했다. ‘NEED’ 라인은 특정 목적성 지출이 집중되는 영역에 맞춰, 고객 상황에 따라 효율적으로 선택할 수 있는 구조를 갖췄다.

KB국민카드는 이번 ‘ALL·YOU·NEED’ 브랜드 체계를 통해 카드 혜택을 단순히 나열하는 방식에서 벗어나, 고객이 자신의 소비 목적과 생활 방식에 맞춰 보다 명확한 기준으로 카드를 선택할 수 있도록 돕는 데 주력했다.

KB국민카드 관계자는 “이번 브랜드 체계 개편은 고객 관점에서 카드 상품을 보다 쉽게 이해하고 선택할 수 있도록 상품 구조를 정비한 것”이라며, “앞으로도 고객의 일상과 소비 흐름을 세심하게 반영한 상품과 서비스를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

한편, KB국민카드는 ‘ALL·YOU·NEED’ 브랜드 체계에 맞춘 1차 상품 라인업을 순차적으로 출시할 예정이다