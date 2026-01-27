시흥1동 주민 대상 사업 안내 및 의견 수렴으로 주민 공감대 형성...정비 필요 구간 제안, 생활 불편 최소화 방안 논의

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 지난 23일 시흥1동 주민을 대상으로 ‘2026년 공중케이블 정비사업 주민설명회’를 개최, 사업 추진을 위한 주민 의견을 수렴했다고 밝혔다.

이번 설명회는 전기통신사업법 제35조의2 및 서울특별시 금천구 공중케이블 정비 지원에 관한 조례에 따라 추진됐다. 공중에 난립한 통신·전력 케이블을 체계적으로 정비해 도시 미관을 개선하고, 보행자 안전을 확보하기 위한 취지다.

설명회는 시흥1동 주민센터 4층 문화관람실에서 진행됐다. 시흥1동 주민 56명을 비롯해 동 주민센터 및 금천구 건설행정과 관계자 등이 참석해 사업 전반에 대한 설명을 듣고 의견을 나눴다.

이날 설명회는 ▲ 공중케이블 정비사업 개요 ▲ 정비구역 선정 기준 ▲ 주민 협조 사항 ▲ 질의응답 순으로 진행됐다. 주민들은 정비가 필요한 구간을 제안하고, 정비 과정에서의 생활 불편 최소화 방안과 안전 확보 대책 등에 질의하며 높은 관심을 보였다.

특히, 공중케이블 정비를 통한 보행 안전 확보와 주거환경 개선 필요성에 대해 주민들의 공감대가 형성됐다.

또 정비 대상지 선정을 위한 현장 정보 제공 등 주민 협조 의사도 다수 확인되는 성과를 거뒀다.

유성훈 구청장은 “이번 설명회를 통해 주민들의 높은 관심과 호응을 확인할 수 있었다”며 “수렴된 의견을 면밀히 검토해 정비구역 선정과 사업 추진 과정에 적극 반영하고, 주민 불편을 최소화하는 방향으로 사업을 추진하겠다”고 말했다.

구는 앞으로도 주민과의 지속적인 소통을 바탕으로 공중케이블 정비사업을 단계적으로 추진, 안전하고 쾌적한 도시환경 조성에 힘쓸 계획이다.