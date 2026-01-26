[헤럴드경제=문이림 기자] 26일 한국거래소는 코스닥이 4% 급등하자 매수 사이드카를 발동했다.
이날 오전 10시 11분 기준 코스닥지수는 전장 대비 4.51% 오른 1038.76를 나타내고 있다.
